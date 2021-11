Lille: l’étonnante lettre de Cheikh Niasse à ses dirigeants pour demander à partir

Selon la Voix du Nord, le milieu de terrain du LOSC, Cheikh Niasse, lassé par son faible temps de jeu avec Lille, a envoyé un courrier à sa direction la semaine passée afin de demander son départ au mercato d’hiver.

"Je n’ai aucun avenir au LOSC et aucune perspective pour moi ne se dessine dans votre projet auquel je souhaite le plus grand succès." La Voix du Nord rapporte ce lundi des extraits d’une lettre qu’aurait envoyé le milieu de terrain lillois Cheikh Niasse à sa direction la semaine passée. Formé au LOSC, ex-capitaine des U17 et U19, le milieu de terrain de 21 ans (2 matchs en L1) n’est apparu qu’une seule fois cette saison sous les ordres de Jocelyn Gourvennec. Cinq petites minutes en fin de match face à Reims (2-1) fin septembre.

Trop peu selon l'intéressé, barré notamment par la concurrence de la recrue estivale Amadou Onana. Cheikh Niasse misait beaucoup sur cette nouvelle saison après un prêt de six mois au Panathinaïkos. "Avec beaucoup d’amertume, je viens par ce courrier pour solliciter mon départ de mon club formateur", a-t-il écrit pour débuter sa lettre.

"Je vous supplie de donner une suite à tout transfert me concernant au prochain mercato de janvier 2022"

Selon le quotidien régional, Niasse disposait de plusieurs offres de prêts au mercato d’été. Brest, Angers, Bruges, le GC Groningen et Nottingham Forest auraient fait des propositions, toute refusées par le LOSC qui apprécie sa polyvalence. Estimant être dans l’impasse, le jeune milieu des Dogues conclut sa lettre en reformulant son souhait de partir malgré un contrat qui expire en 2023. "Je respecte toutes vos décisions sportives me concernant, certainement motivées par l’insuffisance de mes qualités. Peut-être que le staff technique estime que je ne suis pas encore prêt, ce que je peux également comprendre. Cependant après une longue réflexion sur ma situation sportive, je vous supplie de donner une suite à tout transfert me concernant au prochain mercato de janvier 2022. Je vous demande officiellement de quitter le club."

En attendant de savoir quelle suite donnera son président Olivier Létang à cette requête, le natif de Gossas, au Sénégal, n’était pas dans le groupe qui se déplaçait au Parc des Princes pour affronter le PSG vendredi mais avec la réserve lilloise, victorieuse de Reims en amical (3-0). Une sanction ?