Mercato en direct: Xavi obligé de payer lui-même une indemnité pour signer au Barça?

Le mercato hivernal ouvrira ses portes dans deux mois. A partir du 1er janvier 2022, les joueurs libres à la fin de la saison seront déjà autorisés à négocier et signer un contrat avec leur prochain club. Plusieurs stars de la planète sont directement concernés par cette situation comme Kylian Mbappé ou encore Paul Pogba, Paulo Dybala, Ousmane Dembélé et Franck Kessié. En attendant le début de la prochaine fenêtre des transferts, retrouvez toutes les infos et rumeurs dans le direct commenté de RMC Sport.

Tottenham: Sergio Conceicao ciblé pour l'après Nuno En grande difficulté ces dernières semaines, Nuno Espirito Santo se retrouve sur la sellette du côté de Tottenham. La direction des Spurs réfléchit toujours au sujet de l'avenir du technicien portugais. Selon l'Evening Standard, l'un de ses compatriotes pourrait lui succéder à Londres puisque Sergio Conceicao plairait aux dirigeants de Tottenham. Actuellement en poste au FC Porto, l'ancien coach de Nantes ferait ainsi partie de la liste des pistes étudiées par le club londonien.



Barça: Xavi obligé de payer pour quitter Al-Sadd ? Toujours son contrat avec le club d'Al-Sadd au Qatar, Xavi Hernandez constitue la priorité du Barça pour l'après Koeman. L'ancien milieu blaugrana disposerait même d'une clause dans son contrat pour rentrer en Catalogne et s'installer sur le banc de l'équipe première. Mais selon les informations de plusieurs jounalistes catalans, le Barça n'aurait pas l'intention de dépenser le moindre sou pour l'arracher à son exil qatarien. En clair, à l'instant T, si une indemnité est payée à Al-Sadd, elle proviendra de la poche de Xavi.



Bonjour à tous, Lionel Messi a accordé un entretien à la presse catalane et a confirmé son envie de retourner au Barça dans un rôle de dirigeant. L'Argentin souhaite aider le club blaugrana à rester un grand d'Europe. Toujours du côté de l'Espagne, Antoine Griezmann retrouve petit à petit le sourire avec l'Atlético. Mais Carlos Vela, son ancien partenaire de la Real Sociedad rêve de l'attirer aux Etats-Unis et de le retrouver en MLS au Los Angeles FC.