Lorient: dans quel état physique se trouve Benjamin Mendy après deux ans d’ennuis judiciaires?

Moins d’une semaine après avoir été jugé non-coupable des accusations de viol et de tentative de viol dont il faisait l’objet en Angleterre, Benjamin Mendy s’est engagé ce mercredi avec Lorient. Reste à connaître l’état de forme du latéral de 29 ans après deux ans sans compétition.

Benjamin Mendy a quitté le tribunal de Chester vendredi avec une longue veste orange ouverte sur son costume. Comme un clin d’œil à la suite. Cinq jours après avoir été jugé non-coupable des accusations de viol et de tentative de viol dont il faisait l’objet en Angleterre (il avait été acquitté de la plupart des charges qui pesaient contre lui cinq mois plus tôt), le latéral gauche s’est engagé avec le FC Lorient. A la surprise générale. Quatre ans après son transfert de Monaco à Manchester City (57 millions d’euros), le natif de l’Essonne va donc retrouver la Ligue 1 lors de la saison à venir.

Les Cityzens avaient suspendu son contrat durant ses ennuis judiciaires. Ce bail étant arrivé à son terme, Benjamin Mendy, qui a fêté lundi ses 29 ans, débarque libre dans le Morbihan. Il s’est engagé jusqu’en 2025 avec les Merlus. Reste à savoir dans quel état il se trouve après deux ans particulièrement éprouvants.

Sur le plan psychologique déjà. "Ce procès a inévitablement eu un impact sérieux sur lui", ont confié ses représentants en fin de semaine dernière. A l’heure de revenir en France, le champion du monde 2018 va devoir se montrer solide pour gérer l’impact médiatique de son come-back et les éventuelles réactions du public.

Son dernier match remonte au 15 août 2021

A voir aussi dans quel état physique il se trouve après une si longue période sans compétition. Benjamin Mendy n’a plus disputé le moindre match professionnel depuis le 15 août 2021 et une défaite de City sur la pelouse de Tottenham en ouverture de la Premier League (1-0). Aligné par Pep Guardiola dans son couloir gauche, derrière Jack Grealish et Raheem Sterming, le Français avait disputé 75 minutes, avant de céder sa place à l’Ukrainien Oleksandr Zinchenko.

Formé au Havre, avant d’exploser à l’OM, le champion de France 2017 (avec Monaco) compte aujourd’hui 280 matchs de club au compteur, toutes compétitions confondues (6 buts, 43 passes décisives). Une expérience qui devrait lui servir à l’heure de débarquer à Lorient. Soutenu par de nombreux footballeurs, comme Paul Pogba, Memphis Depay ou Vinicius Jr, Benjamin Mendy se serait maintenu en forme dans une salle du Cheshire ces derniers mois. Il est d’ailleurs apparu plutôt svelte lors de ses différents passages au tribunal.

Il a rejoué avec inconnus à Manchester

En début de semaine, celui qui compte 10 sélections en équipe de France (la dernière en novembre 2019 lors d’une victoire en Albanie en éliminatoires de l’Euro) a rechaussé les crampons outre-Manche. Selon The Sun, Benjamin Mendy a participé à un match de football avec des inconnus au complexe Pitts d’Ardwick de Manchester. Vêtu d’un maillot de City, il est apparu souriant et détendu sur le terrain. "Il était heureux de serrer la main de tout le monde et de signer des autographes", a précisé le tabloïd britannique.

Après une si longue absence, difficile de dire quand il sera apte à rejouer en compétition. Ses premiers tests physiques avec Lorient permettront sans doute d’établir un calendrier de reprise. Les joueurs de Régis Le Bris vont disputer une série d’amicaux dans les prochaines semaines, face à Guingamp (samedi), Le Havre (le 29 juillet), Nantes (le 2 août) et Bournemouth (le 5 août). Avant de se rendre au Parc des Princes, le week-end du 12-13 août, pour affronter le PSG en ouverture de la nouvelle saison de L1.