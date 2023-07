Benjamin Mendy acquitté: suite judiciaire, carrière sportive... et maintenant quel avenir?

Cinq mois après avoir été acquitté de la plupart des charges qui pesaient contre lui dans un premier procès, le footballeur international français Benjamin Mendy a été jugé non-coupable de viol et de tentative de viol, vendredi par le tribunal de Chester au Royaume-Uni. Après ce verdict, une suite judiciaire reste possible en Angleterre. Même si elle a peu de chance de se produire. Explications.

Totalement libre. Après deux ans de présence dans la rubrique judiciaire des journaux, Benjamin Mendy, jugé non-coupable de viol et de tentative de viol vendredi après-midi, va pouvoir reprendre le fil de sa vie. En janvier, juste après le premier procès, son avocate principale Eleanor Laws avait évoqué l’avenir du joueur en cas de reconnaissance de non-culpabilité : "Même s'il est déclaré non coupable, sa vie est terminée, dans le football et au Royaume-Uni. Il ne pourra pas se libérer de ces accusations. Regardez Ched Evans (en référence à un joueur gallois jugé coupable de viol en 2012 avant une relaxe en 2016, ndlr)."

Reprendre une vie totalement normale sera difficile. "Ce procès a inévitablement eu un impact sérieux sur lui", commentent ses représentants. Retrouver un club, le haut niveau et le monde du football, après deux ans hors des terrains, sera aussi compliqué. Mais pas impossible à 28 ans, loin de là. À Manchester City, qui l'avait recruté en 2017, son contrat est arrivé à son terme à la fin du mois de juin.

Après cette décision, aucun recours possible. Le verdict a été décidé à l’unanimité par les douze jurés sélectionnés au tribunal de Chester. Le droit anglais est assez clair sur ce point : soit vous êtes acquitté, soit vous êtes coupable. Dans les faits, un appel reste possible. "C’est très rare, commente un avocat anglais. C’est surtout dans le cas d’un problème de procédure ou en cas de nouvelles preuves."

Des suites judiciaires devant la cour civile ?

À présent, les plaignantes peuvent se tourner vers la cour civile. "Dans une affaire pénale en Angleterre, la décision est prise par un jury. Dans une affaire civile, comme en France, la décision est prise par des magistrats professionnels, c’est la première différence", explique pour RMC Sport Me Alain-Christian Monkam, avocat aux barreaux de Paris et Londres.

"La seconde différence, c’est le niveau de la charge de la preuve. En matière pénale, la charge de la preuve est renforcée. Dans le cadre de l’affaire Mendy, il fallait prouver qu’il était coupable au-delà d’un doute raisonnable, poursuit l’avocat pour RMC. Maintenant, en cas d’affaire devant la cour civile, la charge de la preuve sera moins forte car il faut apporter une preuve sur la balance des probabilités. Pour remporter une affaire au civil, il faudra que le demandeur apporte des preuves qui puissent ‘vraisemblablement laisser pensez que…’. La charge de la preuve au niveau civil étant moins lourde qu’au niveau pénal, les demandeurs ont beaucoup plus de chances de remporter une affaire fondée sur des dommages et intérêts à la suite des préjudices créés par un viol."

Mendy pourrait aussi porter l’affaire devant la cour civile

Benjamin Mendy, reconnu non-coupable, pourrait aussi porter l’affaire devant la cour civile pour se faire rembourser certains frais. L’objectif des avocats du joueur serait de démontrer que les jeunes femmes ont menti afin de nuire à l’ancien défenseur de Manchester City.

"Il n’y a pas un grand intérêt de réaliser ce genre d’opération", commente un avocat anglais du barreau de Londres, suiveur de l’affaire depuis le début. Il est vrai que la procédure pourrait s’avérer importante, lourde et de nouveau pousser le joueur devant la justice anglaise. Benjamin Mendy doit maintenant penser à "reconstruire sa vie". Il n’a plus disputé un match de football depuis le 15 août 2021.