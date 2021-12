Lille: la réponse de Gourvennec sur un possible départ de Jonathan David

Jocelyn Gourvennec, entraîneur de Lille, a répondu à l'agent de Jonathan David, pour qui l'attaquant joue sa "dernière saison" avec le Losc.

Actuel meilleur buteur de Ligue 1, Jonathan David a signé sa 12e réalisation ce mercredi, offrant la victoire au LOSC (3-2) face à Bordeaux. Si le LOSC est remonté à la 8e place du classement, avec 28 points après 19 journées, la formation nordiste aura bien besoin de son buteur canadien pour la deuxième partie de saison, marquée aussi par un rendez-vous face à Chelsea lors des huitièmes de finale de Ligue des champions.

Mercredi, Nick Mavromaras, l'agent de Jonathan David, a assuré que l'attaquant disputait sa "dernière saison" au LOSC. Malgré un contrat liant David aux Dogues jusqu'en 2025, les intentions de son représentant sont claires. Il ouvre notamment la porte à un départ en Premier League ou en Liga même si le PSG n'est pas exclu. A l'issue de la rencontre à Bordeaux mercredi, Jocelyn Gourvennec n'a pas échappé à une question sur le sujet.

"Je ne connais pas son agent, a rétorqué l'entraîneur. Il part de très loin en évoquant ça dès la mi-décembre. Il fait son job. C'est un dossier que le président va gérer et bien gérer. Je pense qu'il ne faut pas perturber Jonathan. Il n'a pas besoin de ça, il est bien dans ses baskets. Il faut aussi que son agent fasse attention à ne pas lui mettre des choses en tête, parfois ça perturbe les joueurs. On en a déjà vu et on en verra d'autres. Il faut qu'il accompagne son joueur comme il le fait."

"Le président est très serein dans ce dossier"

Arrivé de La Gantoise à l'été 2020, Jonathan David avait coûté près de 30 millions d'euros au LOSC. S'il avait connu des premières semaines compliquées, le joueur de 21 ans a pris son envol depuis. Contribuant déjà au titre du LOSC la saison dernière avec 13 buts en 48 matchs (toutes compétitions confondues), David est déjà à 16 réalisations en 27 apparitions depuis le début de l'exercice en cours.

"C'est un garçon qui est très bien et qui bosse bien. Il faut qu'il garde ça, a conseillé Gourvennec. Mais ce n'est pas le moment aujourd'hui de parler de ce qu'il fera en fin de saison. Bien sûr, à 21 ans, en faisant ce qu'il fait, il va attirer des convoitises mais pour avoir parlé avec le président, je pense qu'il est très serein dans ce dossier."