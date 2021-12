Mercato: Lille aurait déjà coché le nom du remplaçant d’Ikoné

Alors que Jonathan Ikoné serait très proche de rejoindre la Fiorentina dès cet hiver, le LOSC aurait déjà coché le nom de Kang-in Lee, le joueur de Majorque, pour remplacer le Français.

Si le LOSC paraît enclin à céder Jonathan Ikoné en milieu de saison pour le laisser filer vers la Fiorentina, contre un chèque avoisinant les 15 millions d’euros, c’est avec l’objectif de lui trouver immédiatement un remplaçant. D’après le quotidien AS, la direction lilloise aurait donc déjà coché le nom de Kang-in Lee, le joueur du RCD Majorque.

Arrivé libre du FC Valence l’été dernier, le Sud-coréen de 20 ans s’est imposé comme un titulaire à Majorque, où il a disputé 14 matchs de Liga cette saison, pour un but et deux passes décisives. Aligné le plus souvent comme meneur de jeu, il est aussi capable de jouer ailier, à droite ou plus rarement à gauche. Un profil idéal pour remplacer le polyvalent Ikoné, lui aussi habitué à évoluer à plusieurs postes.

D'autres pistes menant à De Frutos ou Blas

À 20 ans, Kang-in Lee vit en Espagne depuis déjà une décennie puisqu’il avait rejoint le centre de formation de Valence à l’âge de 10 ans seulement. Il avait toutefois résilié son contrat à un an de son terme, l’été dernier en accord avec le club valencien.

Toujours d’après AS, le LOSC se serait pour le moment contenté d’approcher oralement Majorque concernant la situation de son joueur. Les Lillois auraient d’abord besoin de vendre Ikoné avant de pouvoir transmettre une offre. En cas d’échec de la piste Kang-in Lee, Lille aurait aussi coché les noms de Jorge de Frutos, le joueur de Levante, ou Ludovic Blas, le Nantais.