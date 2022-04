Manchester United: l’arrivée de Ten Hag devrait être officialisée dans les prochains jours

L’officialisation de l’arrivée d’Erik ten Hag à Manchester United est imminente, rapporte The Guardian ce lundi. Les Red Devils vont devoir payer deux millions d’euros à l’Ajax pour libérer le technicien néerlandais de sa dernière année de contrat.

Le feuilleton touche à sa fin. Comme pressenti depuis le début du mois d’avril, la nomination d’Erik ten Hag sur le banc de Manchester United n’est plus qu’une question de temps. The Guardian rapporte ce lundi que les Red Devils devraient annoncer l’arrivée du technicien néerlandais dans les prochains jours, une fois que les derniers détails concernant sa clause libératoire seront réglés.

Un contrat de trois saisons, plus une en option

Selon le média britannique, la club anglais devra payer deux millions d’euros à l’Ajax pour s’offrir Ten Hag, sous contrat jusqu’en juin 2023. Le coach néerlandais devrait arriver à la fin de la saison pour remplacer Ralf Rangnick. Il signerait trois saisons, plus une en option. Le 12 avril dernier, The Athletic rapportait que Manchester United et Ten Hag avaient conclu un accord de principe, mais qu’il s’agissait alors seulement d’un accord verbal.

Ten Hag, ancien milieu de terrain âgé de 52 ans, a pris les commandes de l’Ajax Amsterdam en 2017 après une première expérience en tant qu’entraîneur principal au FC Utrecht. Avec l’Ajax, il a notamment atteint les demi-finales de la Ligue des champions en 2019 au terme d’un parcours exceptionnel, où son équipe, emmenée par Matthijs de Ligt et Frenkie de Jong, avait notamment éliminé le Real Madrid.