Mercato en direct: Pas contre un retour à Lyon, Lacazette pose une condition

Ancienne légende de Chelsea, Joe Cole a lancé un avertissement à Romelu Lukaku, très discret depuis son arrivée à Chelsea l'été dernier. "Lukaku a six semaines pour sauver sa carrière à Chelsea s'il le veut . Regarde Timo Werner, il ne lâche rien et quand il ne marque pas, il propose autre chose. Lukaku a raté une occasion, il a tout fait de travers, il a propagé son corps large et il a frappé le poteau. Il doit être en colère contre lui-même parce qu'il est meilleur que ça. Il doit faire un changement. Il doit redevenir le joueur qu'il était", a expliqué Joe Cole sur ITV Sport.