Manchester United: "Martial m’a dit que c’était le bon moment pour partir" reconnait Rangnick

L’entraîneur de Manchester United Ralf Rangnick a confirmé les velléités de départ de son attaquant français Anthony Martial. Le coach allemand n’est pas complètement opposé à son départ mais il assure que MU n’a pas reçu d’offre.

Anthony Martial vit-il ses derniers jours à Manchester United ? Difficile à dire, mais c’est le souhait de l’attaquant français des Red Devils. Le joueur de 26 ans l’a clairement fait savoir à son coach Ralf Rangnick mercredi dernier lors d'une discussion. "On a longuement parlé", a confirmé l’Allemand cité ce dimanche par la BBC.

Avec deux titularisations, 10 apparitions toutes compétitions confondues et seulement un but en Premier League, l’ancien Monégasque ne fait plus partie des premiers choix en attaque avec les Red Devils. En quête de temps de jeu, il a des envies d’ailleurs. "Il m’a dit qu’il était à Manchester United depuis sept ans et qu’il sent que c’est le moment de changer, d’aller jouer ailleurs", confirme Rangnick.

"Nous n’avons reçu aucune offre"

L’Allemand avoue comprendre son joueur : "Je crois que c’est légitime. Je peux le suivre mais il faut aussi tenir compte de la situation du club. C’est une période de Covid, on dispute trois compétitions dans lesquelles nous avons des ambitions. On veut réussir." Et l’entraîneur de Manchester United de poursuivre : "De ce que je sais, nous n’avons reçu aucune offre et tant que ce sera le cas, il restera."

Sous contrat avec MU jusqu’en 2024, Anthony Martial intéresse de nombreux clubs qui pourraient se manifester lors du mercato d'hiver. Le FC Séville en aurait fait sa priorité sous la forme d’un prêt.