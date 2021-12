Mercato: Anthony Martial, une priorité pour le FC Séville

Selon Estadio Deportivo, le FC Séville a fait d'Anthony Martial sa priorité pour le mercato hivernal, en raison des blessures de certains joueurs ou des absences de Munir El-Haddadi et Youssef En-Nesyri, qui vont participer à la CAN. RMC Sport indiquait ces derniers jours que le club andalou s'était positionné dans ce dossier et que l'international français était attiré par un prêt en Andalousie.

La priorité de Julen Lopetegui pour le mercato hivernal semble se nommer Anthony Martial. Selon Estadio Deportivo, le technicien espagnol aime la polyvalence de l'attaquant français, dont le temps de jeu s'est réduit à Manchester United. Capable de jouer en pointe comme sur l'aile gauche, Martial pourrait compenser les absences de Munir El-Haddadi et Youssef En-Nesyri, tous les deux sélectionnés par le Maroc pour la Coupe d'Afrique des Nations.

Ces derniers jours, RMC Sport confirmait que le FC Séville s'était positionné sur Anthony Martial. Le joueur de 26 ans est attiré lui par l'hypothèse de rejoindre l'Andalousie. "Anthony souhaite quitter le club en janvier. Il a juste besoin de jouer", lançait aussi son agent Philippe Lamboley à la mi-décembre.

Un accord salarial va devoir être trouvé

Avec les blessures d'Erik Lamela et Suso, Papu Gomez et Lucas Ocampos sont régulièrement utilisés par Lopetegui, trop peut-être. Au contraire, l'international français n'a participé qu'à 10 rencontres depuis le début de saison avec les Red Devils, pour un seul but. L'arrivée de Cristiano Ronaldo a forcément affecté le temps de jeu de Martial.

Problème: Anthony Martial touche un salaire conséquent (8 millions nets par saison), que Séville ne peut pas proposer. Si le club andalou est intéressé par un prêt, il faudrait que les deux formations parviennent à un accord qui puisse arranger toutes les parties.

Un transfert apparaît peu probable alors que Martial est sous contrat jusqu'en 2024. Arrivé en 2016 contre 60 millions d'euros, il reste considéré comme un joueur important pour le futur. Par le passé, le FC Séville a déjà montré son intérêt pour Anthony Martial mais Ole Gunnar Solskjaer souhaitait garder son joueur, lui donnant du temps de jeu.