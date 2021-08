Mercato: accord entre le PSG et Lens pour Kalimuendo, Lille toujours à l'affût

Le Paris Saint-Germain et Lens ont trouvé un accord pour le prêt d'Arnaud Kalimuendo, mais Lille n'a pas dit son dernier mot dans ce dossier. Une dernière offensive est à prévoir pour l'attaquant de 19 ans dans les dernières heures du mercato.

Le Nord se déchire sur le dossier Kalimuendo. Comme révélé par L'Équipe et La Voix du Nord, le Paris Saint-Germain et Lens ont bien trouvé un accord pour un nouveau prêt d’Arnaud Kalimuendo (19 ans), sous contrat jusqu'en 2024 avec le club de la capitale. Le jeune attaquant parisien, freiné par la concurrence dans ce secteur de jeu, entend poursuivre sa progression à Lens, où il était déjà prêté la saison passée, réalisant un brillant exercice chez les Sang et Or avec huit buts et six passes décisives, toutes compétitions confondues.

Une cour assidue en Italie

Mais selon nos informations, Lens n’est assuré de rien dans ce dossier, alors que le Losc n’a pas dit son dernier mot. Les Dogues souhaitent lancer une ultime offensive pour arracher Kalimuendo au club rival et enrôler le prometteur avant-centre. La perspective de disputer la Ligue des champions pourrait sonner comme une offre aléchante aux oreilles du titi parisien, à moins qu'il ne donne définitivement sa préférence à un environnement qu'il connait bien et où il est apprécié de tous, autant pour ses qualités humaines que footballistiques.

Courtisé par de nombreux clubs français, dont Saint-Etienne, Arnaud Kalimuendo a été l'objet de convoitises en Italie, cet été. L'Atalanta Bergame avait transmis une proposition pour l'attaquant, finalement refusée par le Paris Saint-Germain. La Spezia de Thiago Motta, le Torino et Cagliari étaient également sur les rangs, même s’ils n’ont jamais transmis une offre ferme au PSG. La préférence de Kalimuendo, s'il devait être amené à quitter Paris, ce vers quoi il se dirige, semble aller à un retour à Lens, un club qu'il pourrait retrouver quelques mois seulement après l'avoir quitté.