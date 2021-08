Mercato: l’Atalanta a fait une offre au PSG pour Kalimuendo

L’Atalanta Bergame a transmis une proposition ferme pour le transfert d’Arnaud Kalimuendo. Une offre refusée par le PSG. Le club italien pourrait rapidement revenir à la charge. D’autres équipes sont intéressées par l’attaquant de 19 ans, qui réfléchit actuellement à son avenir.

Le PSG est sollicité pour ses attaquants en cette fin de mercato. Le Real Madrid a formulé une première offre de 160 millions d’euros pour Kylian Mbappé, qui a été refusée. Dans le même temps, l’Atlanta Bergame en a fait de même pour Arnaud Kalimuendo. Et là encore, la proposition (dont le montant n’a pas fuité) a été retoquée par les dirigeants parisiens. Cela ne devrait pas empêché le club de Serie A de revenir prochainement à la charge. Et il n’est pas le seul en Italie à s’intéresser au profil de l’attaquant de 19 ans, sous contrat jusqu’en 2024 dans la capitale.

La Spezia de Thiago Motta, le Torino et Cagliari sont également sur les rangs, même s’ils n’ont pas encore transmis une offre ferme au PSG. En France, Lille, Saint-Etienne et Lens sont aussi à l’affût. Les Sang et Or aimeraient récupérer à nouveau Kalimuendo, qui leur avait été prêté la saison passée. Sous le maillot du club nordiste, l’international Espoirs français a disputé 30 matchs, en inscrivant 8 buts et délivrant 6 passes décisives (toutes compétitions confondues). Des stats qui confirment son début de carrière prometteur.

Barré par une forte concurrence à Paris

Avec le PSG, où il a été formé, le natif de Suresnes (Hauts-de-Seine) n’a fait que quatre apparitions depuis ses débuts professionnels, dont trois en ce début de saison. Après avoir été titulaire lors du Trophée des champions perdu face à Lille à Tel-Aviv (1-0), Kalimuendo a fait deux (très) courtes entrées en jeu contre Strasbourg (4-2) et à Brest (2-4) en Ligue 1. A l’heure où Paris s’apprête à récupérer Neymar et Lionel Messi, la concurrence est rude en attaque, dans un secteur où évolue également Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Mauro Icardi, Pablo Sarabia et Julian Draxler.