Mercato: accord OM-Lazio pour Guendouzi, qui va quitter Marseille

Il aura fini son aventure olympienne par une ovation du Vélodrome lors de son entrée en jeu face à Brest (2-0), et pendant le tour d’honneur. Mattéo Guendouzi (24 ans) a effectué samedi son dernier match avec l’OM. Un accord entre la Lazio et le club marseillais a été trouvé pour un transfert d’un montant de 18 millions d’euros, bonus inclus.

Un pourcentage à la plus-value

L’OM voulait le vendre car il serait arrivé à un an de la fin de son contrat en juin prochain, une situation que n’aime pas Pablo Longoria. Guendouzi n’étant plus un titulaire, Marseille craignait aussi qu’il soit dévalorisé petit à petit. Il reste des détails à régler entre la Lazio et le joueur mais l’accord est total entre les deux clubs. Selon nos informations, Marseille récupérera aussi 10% d’une plus-value sur un futur transfert.

Arrivé à l'été 2021 en provenance d'Arsenal, d'abord sous la forme d'un prêt avant d'être transféré pour 11 millions d'euros environ à l'été 2022, Mattéo Guendouzi aura disputé 103 rencontres avec l'OM, pour un bilan de 10 buts et 19 passes décisives. Si Igor Tudor a moins compté sur lui en fin de saison dernière, l'ancien Gunner laissera à Marseille l'image d'un joueur combatif, et polyvalent.