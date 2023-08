OM-Brest: ultra-réaliste, Marseille enchaîne et s'empare de la deuxième place

Une semaine après avoir été tenu en échec par Metz, l’OM s’est repris ce samedi en s’imposant face à Brest au Vélodrome (2-0). Bousculés par les Bretons, les Marseillais ont su faire le dos rond et piquer au bon moment.

L’OM repart de l’avant. Après la déception de l'élimination au troisième tour préliminaire de Ligue des champions contre le Panathinaïkos et le match nul à Metz le week-end dernier, les Phocéens poursuivent leur invincibilité au Vélodrome en Ligue 1, en disposant d'une belle équipe de Brest (2-0), entreprenante mais douchée par deux coups d'éclat marseillais dans des moments clés.

>> Revivez OM-Brest (2-0)

Des failles défensives criantes

Face à des Brestois sans complexe et co-leader de Ligue 1 avant le début de la 3e journée (6 points), l’OM a parfaitement entamé sa rencontre, en ouvrant le score dès la 4e minute sur un coup de casque de Chancel Mbemba, parfaitement servi par Jordan Veretout. Malgré la délivrance et des premières minutes intéressantes, les Marseillais sont loin d’avoir montré de la sérénité contre les hommes d’Eric Roy, qui ont gardé le monopole du ballon lors du premier acte.

Vainqueurs de leurs deux derniers déplacements au Vélodrome, les Brestois ont même fait frémir l’arrière-garde phocéenne et Pau Lopez, obligé d’intervenir à plusieurs reprises devant Jérémy Le Douaron et Pierre Lees-Melou. Entre transmissions mal assurées et pertes de balle dangereuses, les protégés de Marcelino ont connu quelques frayeurs malgré l’avantage au score.

Sarr pour le break, Aubameyang gâche

Sous les yeux de Joaquin Correa, présenté au public du Vélodrome avant le coup d’envoi, l’OM a continué d’être dominé. Le Douaron aurait pu égaliser pour Brest, mais Clauss a joué les anges gardiens de Lopez sur sa ligne. Fragiles défensivement, les Marseillais ont repris des couleurs lorsqu’Ismaïla Sarr a fait chavirer une deuxième fois l’enceinte phocéenne en reprenant un ballon mal capté par Bizot.

Soulagé, l’OM aurait pu faire la différence plus tôt, si Pierre-Emerick Aubameyang s’était montré plus adroit devant le but, avec trois grosses occasions manquées. A défaut d’être ultras dominateurs, les Phocéens assurent l’essentiel en remportant une deuxième victoire au Vélodrome et en terminant avec un clean sheet pour la première fois depuis 13 matchs. Un ouf de soulagement pour Marcelino et ses hommes, qui doublent leurs adversaires du soir pour s’installer à la deuxième place avant le reste des matchs du week-end.