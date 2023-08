OM: Guendouzi, Correa... Marcelino évoque les dossiers chauds du mercato

Annoncé sur le départ, en direction de la Lazio Rome, Mattéo Guendouzi ne sera pas remplacé s'il venait à partir selon son entraîneur Marcelino. En conférence de presse ce vendredi, l'entraîneur de l'OM a abordé l'actualité du mercato de son club, avec l'arrivée annoncée de Joaquin Correa.

D'ici la fin du mercato le 1er septembre, l'effectif de l'OM pourrait encore évoluer. Selon la presse italienne, Mattéo Guendouzi aurait donné son accord pour rejoindre la Lazio Rome mais le club italien doit encore convaincre les dirigeants phocéens. En conférence de presse ce vendredi, Marcelino a indiqué que le milieu de terrain ne sera pas remplacé en cas de départ.

Cette semaine, l'OM a perdu pour plusieurs semaines Geoffrey Kondogbia, blessé lors du match contre Metz. "Je crois que nous avons un bon niveau au milieu de terrain. Je crois qu'on a des solutions. Kondogbia est une perte importante malheureusement. On pensait que ça serait grave mais ça l'est moins que prévu, a tenu tout de même à positiver Marcelino. Il devrait être disponible après la trêve."

"Je suis très content des joueurs dans mon équipe"

Suspendu, Pape Gueye manque à l'appel en début de saison et Guendouzi pourrait donc lui quitter la Provence. "Si Guendouzi s'en va, il n'y aura pas de renfort et en novembre on va récupérer Gueye. Je suis très content des joueurs dans mon équipe et de leur implication", a commenté le technicien espagnol.

Dans le sens des arrivées, l'OM a bouclé le recrutement de l'Argentin Joaquin Correa via un prêt avec un option d'achat. Ce vendredi, Sky Sports a parlé d'un retour possible du défenseur Eric Bailly, un ancien joueur de Marcelino. "C'est compliqué de parler actuellement du mercato. Le plus important pour l'entraîneur et les joueurs, c'est le prochain match, a noté Marcelino avant la réception de Brest en Ligue 1 ce samedi (19h). S'ils sont là la semaine prochaine, je répondrai avec plaisir sur eux. Je n'aime pas parler de joueurs qui ne sont pas dans mon groupe."

"Il peut y avoir encore du mouvement, un ou plus pour les départs, mais ce n'est pas à moi de répondre", a tout de même précisé Marcelino. Sorti lors du troisième tour préliminaire de Ligue des champions, l'OM disputera la phase de groupes de Ligue Europa cette saison. Le calendrier s'annonce donc assez chargé ces prochaines semaines et Marcelino aura besoin d'un groupe conséquent: "On a une bonne équipe pour figurer dans toutes les compétitions", a assuré l'ancien coach de l'Athletic Bilbao.