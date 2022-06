Mercato: accord Reims-Newcastle pour Ekitike

Très courtisé cet été, Hugo Ekitike devrait quitter Reims à l’intersaison. Un accord entre le club champenois et Newcastle a été trouvé pour le transfert de l’attaquant. Reste à connaître la position de l’international U20 français.

Newcastle fait preuve de persévérance. Après avoir été éconduit par Hugo Ekitike l’hiver dernier, le club du Nord de l’Angleterre retente sa chance cet été. Et a déjà avancé ses pions beaucoup plus loin dans les discussions. Comme indiqué par Foot Mercato, et confirmé par RMC Sport, les Magpies ont trouvé un accord avec Reims sur les montants de ce possible transfert. S’il se réalise, il se chiffrera à 36 millions d’euros plus 10 millions de bonus. Cet hiver, Newcastle proposait 35 millions d’euros, bonus compris.

Ekitike n’a pas encore livré son choix

"Ils nous ont bien proposé 35 millions au total, mais avec de nombreux bonus, dont certains quasiment impossibles à atteindre. Comme par exemple, remporter la Ligue des champions", avait alors expliqué le président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot, pour Le Quotidien du Sport.

Mais ce transfert est encore loin d’être acté. La position de l’international U20 français, actuellement au Tournoi international de Toulon avec les Bleuets, n’est pas encore connue. En janvier, Ekitike avait refusé l’offre du nouveau riche de Premier League. "Je respecte beaucoup ce grand club. Mais ça c’est fait de manière rapide, ce n’était pas le timing. C’était mieux de rester ici, de faire une saison complète, de confirmer", avait-il indiqué à L’Equipe. Sa position a-t-elle évolué six mois plus tard ?