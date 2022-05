Mercato: le PSG intéressé, mais grosse concurrence européenne pour Ekitike

Le transfert du jeune attaquant de Reims pourrait se régler rapidement. Le prix devrait atteindre 40 millions.

Si Kylian Mbappé a occupé les esprits de tous les suiveurs du PSG en cette journée de prolongation, dans la coulisse, le club parisien s'active sur d'autres dossiers.

Sans surprise, beaucoup de clubs se positionnent sur le jeune attaquant de Reims Hugo Ekitike, qui va avoir 20 ans dans un mois. Comme avancé par Foot Mercato, le PSG apprécie son profil mais n'a pas d’offre aujourd’hui. Luis Campos, via son réseau, a commencé à travailler le dossier.

Les deux clubs de Milan en pointe

La concurrence s'annonce rude. Reims dispose déjà d'une offre ferme de Newcastle. Il existe aussi un fort intérêt du Bayern et Dortmund. Les plus en pointe sont sans doute les deux clubs de Milan qui ont déjà avancé plus concrètement que la concurrence depuis plusieurs semaines.

Ce transfert devrait se régler autour des 40 millions et peut se décanter assez rapidement.