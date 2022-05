Mercato: Newcastle penserait à Moussa Diaby

Brillant avec le Bayer Leverkusen, Moussa Diaby fait des envieux en Europe et notamment du côté de Newcastle. Les Magpies pensent à l’international français pour garnir les rangs de leur attaque.

Arrivé au Bayer Leverkusen en 2019 en provenance du PSG, Moussa Diaby s’est fait un nom outre-Rhin et participe au rayonnement des Français en Bundesliga aux côtés de Christopher Nkunku au RB Leipzig. Ses performances attirent l'œil de certains clubs européens et notamment de Newcastle, fort de sa manne financière apportée par ses nouveaux propriétaires saoudiens. Selon The Daily Telegraph, les Magpies espèrent attirer l'international français dans leur filet cet été. Mais avec un contrat courant jusqu’en 2025, l’addition pourrait être salée pour le club entraîné par Eddie Howe. La presse britannique parle d’un minimum de 50 millions d’euros pour arracher le Titi parisien à la BayArena.

Cette saison, Diaby a marqué 17 buts et délivré 14 passes décisives en 42 matchs toutes compétitions confondues. Malgré une élimination en huitième de finale de Ligue Europa contre l'Atalanta Bergame, Diaby a fini meilleur buteur de Leverkusen avec 4 buts lors ce parcours européen. En Bundesliga, le natif de Paris a activement participé au retour du Bayer en Ligue des champions en plantant à 13 reprises, lui offrant la huitième place au classement des buteurs en Allemagne.

Malgré l'intérêt de Newcastle pour l’ancien Parisien, l’ailier pourrait n'être qu’un second choix après que la piste menant à Raphinha ne se soit refroidie. L’ancien Rennais qui évolue aujourd’hui à Leeds, jouit d’une belle cote en Europe mais aurait pu être bradé en cas de relégation des Peacocks. Situation à laquelle les Toons étaient particulièrement attentifs. Les locataires d’ Elland Road s’étant maintenus dans l’élite du football anglais, Newcastle devra payer le prix fort pour le Brésilien.

Malgré l’arrivée des Saoudiens à sa tête, le club de Newcastle ne devrait pas faire de folie sur le mercato selon son entraîneur Eddie Howe, estimant que “changer complètement une équipe sur un seul mercato était impossible.”