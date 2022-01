Mercato: accord total entre l’OL et Newcastle pour le transfert de Bruno Guimaraes

L’OL et Newcastle sont définitivement tombés d’accord pour le transfert de Bruno Guimaraes (24 ans) dans le nord de l’Angleterre, selon des informations de L’Equipe et comme évoqué mercredi par RMC Sport.

Sauf dernière embûche, Bruno Guimaraes (24 ans) a disputé son dernier match avec l’OL lors du derby face à Saint-Etienne (1-0), vendredi dernier. Selon L’Equipe et le journaliste italien Fabrizio Romano (Sky Sport Italia), Lyon et Newcastle sont parvenus à un accord total pour le transfert du milieu de terrain brésilien dès cet hiver, comme rapporté par RMC Sport, mercredi. Selon le quotidien, les Magpies vont débourser 42,8 millions d’euros dans cette opération qui pourrait atteindre les 50 millions d’euros, selon les bonus (de huit millions d’euros).

Un membre de Newcastle a pris la direction de Belo Horizonte, ville que le joueur a rejoint avec la sélection brésilienne au lendemain du nul en Equateur (1-1). C’est aussi là que la Seleçao affrontera le Paraguay dans la nuit de mardi à mercredi dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2022. Une rencontre que le milieu abordera vraisemblablement dans la peau d’un joueur de Newcastle. Il va passer la visite médicale dans les prochaines heures avant de parapher son contrat (jusqu’en 2026) si tout se passe bien.

Troisième plus grosse vente de l'histoire du club

Guimaraes deviendra alors le troisième plus gros transfert de l’histoire de l'OL (au rayon départs) derrière Tanguy Ndombele (60 millions d’euros à Tottenham en 2019) et Alexandre Lacazette (53 millions d’euros à Arsenal en 2017). Ferland Mendy (48 millions d’euros au Real en 2019) avait été vendu plus cher mais le montant sera dépassé si les bonus incorporés dans le transfert de Guimaraes sont atteints.

Recruté en janvier 2020 à l’Athletico Paranaense (20 millions d’euros), Bruno Guimaraes a disputé 71 matchs avec l’OL (3 buts). Il était devenu cette saison un élément incontournable de Peter Bosz qui l’avait aligné 25 reprises toutes compétitions confondues. Le club rhodanien va profiter de la belle enveloppe reçue pour se mettre en quête de son remplaçant. Il a aussi bien avancé sur un autre dossier: celui du Brestois Romain Faivre.