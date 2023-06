Mercato: accord verbal entre Lens et Al-Nassr pour Fofana

Selon les informations de RMC Sport, le RC Lens et Al-Nassr ont trouvé un accord verbal pour un transfert de Seko Fofana à un peu moins de 30 millions d'euros.

Seko Fofana se rapproche d'Al-Nassr. Selon les informations de RMC Sport, le club saoudien a trouvé un accord verbal avec le RC Lens pour un transfert à un peu moins de 30 millions d'euros.

>> Toutes les infos mercato en direct sur RMC Sport

Norman, supporter de Lens : "On ne peut pas en vouloir à Seko Fofana. Il nous a donné 3 belles années" Et Yvan Le Mée : "Agent est un métier, et la mère de Mbappé ne sait pas le faire" – 27/06 12:36

Bon de sortie

Aux dernières nouvelles, une fourchette entre 10 et 15 millions d'euros par an était évoquée pour l'offre de contrat qui aurait été proposée par Al-Nassr à Seko Fofana. Des sommes qui multiplieraient potentiellement par six les émoluments du joueur, qui n'a pour l'instant pas reçu d'offre ferme de la part d'autres prétendants.

Seko Fofana, 28 ans, dispose d'un bon de sortie après trois saisons dans le Nord. Lorsqu'il a prolongé en août dernier, les dirigeants du RC Lens se sont engagés à laisser partir leur capitaine pour une somme inférieure à 30 millions d'euros.

Sous contrat jusqu'en juin 2025, Seko Fofana a disputé 112 matchs avec les Sang et Or. Il a inscrit 13 buts et délivré 12 passes décisives. Le RC Lens l'avait recruté en 2020 pour 8,5 millions d'euros en provenance de l'Udinese.