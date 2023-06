Lens: Fofana a un bon de sortie à moins de 30 millions, l'offre d'Al Nassr pourrait le tenter

Capitaine d'une équipe de Lens qui a marqué les esprits avec sa deuxième place de Ligue 1, Seko Fofana fait l'objet d'une juteuse proposition d'Al Nassr, en Arabie Saoudite. Le milieu de 28 ans pourrait se laisser tenter, dans un deal qui rapporterait gros à tout le monde.

Le RC Lens va-t-il perdre son capitaine avant de disputer sa campagne de Ligue des champions? Qui plus est en le laissant partir en Arabie saoudite? Pas impossible. Car Seko Fofana, symbole de la deuxième place lensoise en Ligue 1 la saison dernière, fait l'objet d'une offre de la part d'Al-Nassr, club où évolue Cristiano Ronaldo.

Pour tenter de le convaincre, les Saoudiens vont mettre la main à la poche, comme ils savent si bien le faire ces derniers mois pour attirer des stars du foot et joueurs reconnus. Les chiffres qui circulent ont de quoi faire tourner des têtes: on parle de 40 millions d’euros d’indemnité de transfert pour Lens et d’un salaire de 10 à 15 millions d’euros annuel pour le milieu de terrain. Ce qui multiplierait par six ses émoluments actuels.

Un bon de sortie à moins de 30 millions

Pour le moment, ces chiffres ne sont pas confirmés mais une chose est sûre: la proposition d’Al-Nassr est suffisamment sérieuse pour faire réfléchir tout le monde. Au RC Lens, on confirme des discussions entre toutes les parties, même si on précise qu’il n’y aura pas d’officialisation imminente.

Après trois saisons dans le Nord, Seko Fofana a un bon de sortie. Lorsqu’il a prolongé en août dernier, les dirigeants se sont engagés à laisser partir le capitaine des Sang et Or pour moins de 30 millions d’euros cet été. La somme va certainement changer si l’offre vient du pays du Golfe, réputé pour avoir des moyens colossaux.

De son côté, le milieu de terrain, qui vient d'avoir 28 ans, pourrait se laisser tenter par ce contrat en or. D’autant plus qu'il n'a pas reçu d'offre ferme de la part d'autres prétendants pour l'instant.