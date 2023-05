Mercato: "Affaire conclue", Messi va rejoindre l'Arabie saoudite la saison prochaine assurent les Saoudiens

Par le biais d'une source proche des négociations, l'AFP indique ce mardi que Lionel Messi évoluera en Arabie saoudite la saison prochaine. L'Argentin a donné son accord pour un contrat "énorme". Auprès de RMC Sport, l'entourage de la "Pulga" temporise toutefois.

Lionel Messi reviendra prochainement en Arabie saoudite et il n'y fera pas que du tourisme. Sanctionné la semaine dernière par le PSG pour un voyage au royaume dans le cadre de son rôle d'ambassadeur du pays, l'Argentin jouera la saison prochaine dans le pays du Golfe selon une source proche des négociations pour l'AFP.

>> Les infos mercato EN DIRECT

Un contrat "énorme" à la clé

Le départ du septuple Ballon d'or pour l'Arabie saoudite est "une affaire conclue". Cette même source qualifie le contrat "d'énorme". Ces derniers jours, une offre à hauteur de 363 millions d'euros par an avait fuité et Al-Hilal, l'un des plus grands clubs du pays basé à Riyad, devrait récupérer la "Pulga". "Le contrat est exceptionnel. Nous finalisons encore quelques détails", a précisé cette même source.

En janvier dernier, Cristiano Ronaldo avait succombé à un salaire de 200 millions d'euros par an pour s'engager à Al-Nassr, un autre club saoudien basé également à Riyad. Les deux rivaux, qui se sont côtoyés en Liga entre 2009 et 2018, au moment où CR7 évoluait au Real Madrid et Messi au Barça, se retrouveront donc cinq ans après dans le même championnat. "Les négociations n'ont pas pris autant de temps qu'avec Ronaldo", a affirmé la source saoudienne. Comme pour le Portugais, le montage financier réalisé pour le contrat de Messi vient du fonds souverain saoudien (PIF).

Selon son entourage, contacté par RMC Sport, Lionel Messi ne prendra aucune décision avant la fin de la Ligue 1. A partir de là, il analysera la situation et prendra des décisions. La piste menant à l'Arabie saoudite n'est pour l'heure pas démentie, ni confirmée par ses proches qui préfèrent ne pas aborder les différentes hypothèses.

Arrivé au PSG à l'été 2021 à l'issue de son contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi se trouvait en fin de contrat. S'il était désormais clair que le club parisien n'allait pas prolonger la superstar, le club catalan espérait publiquement un retour de son glorieux numéro 10. La MLS et l'Inter Miami de David Beckham rêvaient aussi d'attirer Lionel Messi.