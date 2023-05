PSG : "Il n'a rien fait", Messi n'est pas "intouchable" pour Riolo

Dans l'After Foot ce lundi sur RMC, Daniel Riolo estime que Lionel Messi n'est pas intouchable et qu'il n'a rien fait au PSG. Depuis son arrivée, en août 2021, l'international argentin n'a remporté qu'un titre de champion de France.

Les débats autour de Lionel Messi continuent d'agiter la planète football. Alors qu'il va quitter le club en fin de saison, le champion du monde 2022 n'a pas eu le rendement attendu pour mener le PSG vers les sommets, notamment en Ligue des champions. De quoi attiser la colère des supporters, qui n'ont pas hésité à le faire savoir. Une décision que comprend Daniel Riolo.

"Tellement de gens ont dit que Messi était intouchable. Certains consultants aussi, il faudrait qu'ils m'expliquent. Messi a été insulté par les supporters du Barça après le 8-2 contre le Bayern (lors du Final 8 en Ligue des champions en 2020). Quand ça arrive au PSG, on dit que ce n'est pas bien, surtout quand ça vise Messi. [...] Le cirque continue au PSG. Ils tapent sur Messi, ils n'ont tapé sur personne avant. Sur Neymar, qui fait des trucs absolument incroyables depuis qu'il est au PSG, il n'y a jamais rien", a-t-il pesté dans L'After Foot ce lundi sur RMC.

Impliqué dans 65 buts depuis deux saisons

Arrivé libre à l'été 2021 en provenance du Barça, Lionel Messi a connu une première saison délicate, avant de faire ses statistiques lors de l'exercice en cours. En deux saisons, il pèse 31 buts et 34 passes décisives toutes compétitions confondues. Pas suffisant pour Daniel Riolo. "Jusqu'à preuve du contraire, il n'a rien fait au PSG. Les ignorants qui ne parlent qu'en stats vont avancer quatre chiffres, quatre stats. Sa venue au PSG, c'est parce que c'est le seul club qui pouvait lui payer son salaire. Il n'est pas venu parce qu'il aimait le PSG ou Paris. Que les supporters n'aient pas d'amour particulier pour Messi, je peux comprendre. J'adore Messi en tant que joueur de foot, mais au PSG, il n'a rien fait."

Notre consultant lui reproche notamment le fait de ne pas avoir aidé les Parisiens à franchir un cap en C1, où ils restent sur deux éliminations consécutives en huitième de finale (contre le Real Madrid et le Bayern). "Est-ce que pour les clubs qui vont loin en Ligue des champions et qui la gagne, ça existe un joueur qui ne court pas ? Pourquoi Messi aurait-il le droit ? On veut encore nous faire croire que ce n'est pas grave s'il ne court pas et si l'équipe joue comme ça. Il faut que l'équipe se mette à son service. Dans quel club ça existe ?"

Suspendu par le club deux semaines après s'être rendu sans autorisation en Arabie Saoudite, Lionel Messi a finalement repris l'entraînement ce lundi et pourrait effectuer son retour dans le groupe pour la réception d'Ajaccio ce samedi au Parc des Princes. "N'oublions pas l'énorme business que représente Messi, rappelle Daniel Riolo. Il reste très peu de matchs, surtout au Parc mais quand on sait le nombre de touristes que ça amène et le chiffre boutique, je peux comprendre que le PSG le réintègre très vite."