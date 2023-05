Mercato: Amrabat priorité du Barça pour remplacer Busquets?

Après l’annonce du départ de Sergio Busquets en fin de saison, le FC Barcelone lui cherche un successeur. Et selon Sport, le club catalan apprécierait particulièrement Sofyan Amrabat (26 ans), le milieu de terrain de la Fiorentina et de l’équipe du Maroc.

Une page mythique va définitivement se tourner au FC Barcelone. Après plus de 700 matchs, Sergio Busquets fera ses valises à l’issue de la saison. Le club catalan a officialisé la nouvelle mercredi, alors que des clubs d’Arabie saoudite sont prêts à offrir un contrat en or à l’international espagnol de 34 ans. En attendant de dire au revoir à son capitaine, le Barça s’est mis en quête de son remplaçant. Et selon Sport, un nom a été placé en haut de la pile des prétendants: celui de Sofyan Amrabat.

Les dirigeants de l’entité blaugrana apprécieraient particulièrement le profil du milieu de terrain de la Fiorentina, qui fêtera ses 27 ans durant l’été (le 21 août). Son charisme, sa qualité technique, sa discipline tactique et son goût pour le combat pourraient en faire un remplaçant idéal de Busquets. Dans un rôle de sentinelle devant la défense. Auteur d’une Coupe du monde 2022 très remarquée au Qatar, l’international marocain (46 sélections), battu en demi-finale par l’équipe de France (2-0), a prouvé qu’il pouvait répondre présent au plus haut niveau.

Préféré à Ruben Neves ou Gündogan

Né aux Pays-Bas, le petit frère de Nordin Amrabat (l’ailier de l’AEK Athènes) est aujourd’hui l’un des cadres de la Viola, où son contrat court jusqu’en 2024. Il a disputé 44 matchs en Italie cette saison, en délivrant 1 passe décisive (toutes compétitons confondues). Recruté en 2020 à l’Hellas Vérone (20 millions d’euros), sa cote est actuellement estimée à 25 millions d’euros par le site Transfermarkt.

Son style serait rivilégié par le board du Barça par rapport à celui de Ruben Neves (Wolverhampton) ou Ilkay Gündogan (Manchester City), qui évoluent un cran plus haut dans l’entrejeu. Dans des registres plus éloignés de celui de Sergio Busquets.