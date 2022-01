Mercato: André Onana va signer un contrat de cinq ans avec l’Inter

Le gardien camerounais André Onana, relégué à l'Ajax Amsterdam, va signer un contrat longue durée avec l'Inter, qu'il rejoindra la saison prochaine.

André Onana (25 ans) est en passe de sécuriser son avenir la saison prochaine. Le gardien camerounais de l’Ajax Amsterdam, de retour après avoir purgé une suspension d’un an pour dopage, va signer à l’Inter Milan. Onana va s’engager cinq ans à partir de juin 2022. Il a effectué un aller-retour entre Yaoundé et Milan cette semaine pour s’engager avec le club italien. Le camerounais va passer sa visite médicale ce mardi avant de signer son contrat.

Une possibilité évoquée depuis plusieurs mois en Italie

Le portier de 25 ans a été relégué sur le banc de l’Ajax, et va donc tenter de se relancer loin du club néerlandais. Formé au FC Barcelone, André Onana aurait pu être tenté par un retour aux sources à l’issue de son contrat à Amsterdam, mais c’est bien en Italie qu’il va atterrir. La possibilité d’un transfert du Camerounais André Onana était évoquée depuis plusieurs mois par la presse sportive italienne.

Pendant sa mise à l'écart, Onana reconnait avoir rencontré des moments très difficiles, ne pouvant s'entraîner avec les professionnels. Une période sur laquelle il est revenu récemment à l'occasion d'un entretien avec Marca: "Je n'ai pu m'entraîner avec aucun coach qualifié ! J'ai dû survivre, endurer et m'entraîner par moi-même. J'ai dû constituer une équipe solide de 17 personnes pour redevenir le gardien de but que j'étais", a-t-il expliqué. Son transfert à l'Inter devrait constituer le point de départ d'un nouveau projet, et d'une nouvelle carrière qui s'offre à lui.