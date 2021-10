Ajax: après sa lourde suspension, Onana va (enfin) reprendre l’entrainement avec les pros

Suspendu pendant neuf mois par l’UEFA pour usage de produits dopants, André Onana va reprendre les entrainements avec le groupe professionnel de l’Ajax Amsterdam. Jusque-là, le portier camerounais s’entrainait avec les U21 sur décision du club.

Remarqué pour ses bonnes performances sur la scène européenne avec l’Ajax Amsterdam (notamment en 2019), André Onana (25 ans) a vu sa progression être brutalement freinée en février dernier par l’UEFA, pour prise de produit dopant. Si le Camerounais a affirmé qu’il l’avait pris par erreur, l’instance européenne l’a suspendu pendant un an, avant que le Tribunal arbitral du sport (TAS) réduise sa peine à neuf mois.

En fin de contrat en juin 2022, André Onana pouvait dès début septembre reprendre l’entrainement avec le groupe. Mais le club néerlandais avait décidé de l’envoyer avec les U21. Annoncé l’été dernier du côté de l'OL, le gardien va finalement, à partir de ce jeudi, faire son retour avec les professionnels comme l’a annoncé le club via un post sur Twitter: "André Onana reprend l’entrainement avec l’équipe première. À partir d’aujourd’hui, André Onana recommencera à s’entrainer avec l’équipe première de l’Ajax. Le gardien de but a été autorisé à reprendre ses activités d’entrainement à l’Ajax à partir de début septembre, mais il s’entrainait depuis lors avec l’Ajax U21."

À noter que le gardien de 25 ans ne pourra pas reprendre la compétition avant le 4 novembre.

Pas de prolongation à l’ordre du jour

Annoncé du côté de l’Inter Milan l’été prochain, le portier de 25 ans ne devrait pas prolonger son contrat avec l’Ajax Amsterdam.

Son entraineur Erik Ten Hag s’est exprimé sur le retour dans le groupe de son joueur: "Personne n'est satisfait de la situation créée par la suspension. Mais il ne faut pas non plus être naïf. Andre est un gardien fantastique qui a beaucoup compté pour l'Ajax et il est en forme (…) Pour l'Ajax, il est important que nous ayons une large et bonne sélection à notre disposition, il y a de la place pour Andre là-dedans. Donc, à partir d'aujourd'hui, il rendra compte à la sélection A sur le terrain d'entraînement", a-t-il conclu.