Mercato: Ange Postecoglou est le nouvel entraîneur de Tottenham

Tottenham a officialisé ce mardi l'arrivée d'Ange Postecoglou sur le banc des Spurs. Le désormais ex-entraîneur du Celtic s'est engagé pour quatre saisons et prendra ses fonctions le 1er juillet.

Tottenham tient son nouvel entraîneur. Après plusieurs jours de spéculations, les Spurs ont annoncé ce mardi la venue d'Ange Postecoglou (57 ans) sur le banc. Arrivé en provenance du Celtic, il s'engage pour quatre ans et devient le premier Australien à coacher en Premier League.

"Ange apporte une mentalité positive et un style de jeu rapide et offensif, a expliqué Daniel Levy, le président du club, dans le communiqué. Il a une solide expérience dans le développement de joueurs et une compréhension de l'importance du lien avec l'académie - tout ce qui est important pour notre club. Nous sommes ravis qu'Ange nous rejoigne alors que nous nous préparons pour la saison à venir." Son staff sera dévoilé dans les prochains jours.

Un triplé avec le Celtic

Ancien international australien, Ange Postecoglou a dirigé les sélections de jeunes des Socceroos, avant de prendre en charge l'équipe A, qu'il a mené à la Coupe du monde 2014 et 2018. Arrivé sur le banc du Celtic lors de la saison 2021-2022 après une expérience concluante à Yokohama (2018-2021), le natif d'Athènes a remporté deux titres de champion d'Ecosse et reste sur un triplé championnat-coupe d'Ecosse-coupe de la Ligue.

Sa mission s'annonce intense à Tottenham, qui ne disputera pas de Coupe d'Europe la saison prochaine après une 8e place décevante en Premier League. Les Spurs pourraient voir de nombreux joueurs quitter le navire (Harry Kane, Hugo Lloris...).