Mercato: Arne Slot serait proche de devenir l'entraîneur de Tottenham

Après une quête longue de plusieurs semaines, Tottenham pourrait enfin toucher au but. Déjà annoncé dans le viseur des dirigeants, Arne Slot (Feyenoord) a de bonnes chances de reprendre le banc des Spurs, selon le Daily Mail.

Julian Nagelsmann, Xabi Alonso,… tant de noms qui se sont succédé dans le quotidien de Tottenham. Depuis le départ d'Antonio Conte, c’est Ryan Mason qui assure l’intérim en attendant que les dirigeants trouvent le futur coach qui permettra enfin aux Spurs de décrocher un trophée. La quête n’avait jusqu’ici rien d'évident, mais le club londonien pourrait enfin toucher au but.

Annoncé dans le viseur des dirigeants par la presse anglaise, Arne Slot a de bonnes chances d’être l’heureux élu selon le Daily Mail. Actuellement en poste au Feyenoord où il a remporté le titre de champion des Pays-Bas, le Néerlandais est le principal vœu du président Daniel Lévy. Mais déloger Slot de son club aura un coût.

Les conditions du Feyenoord

Désireux de garder le Néerlandais, le Feyenoord souhaitait lui offrir un nouveau contrat d’environ 3M€, mais cela risque d’être insuffisant pour éloigner Slot de Tottenham. Si départ il doit y avoir, le club d’Eredivisie entend bien s’y retrouver financièrement. Le média anglais précise que le 8e de Premier League devra dépenser environ 11M€.

Si la rencontre entre l’agent du coach Rafaela Pimenta et le directeur général du Feyenoord Dennis te Kloese est fructueuse, Slot pourrait rapidement débarquer à Londres, et pas tout seul. La réunion est prévue pour ce mercredi. Son adjoint Marino Pusic devrait le suivre. À voir si celui qui a été éliminé en Ligue Europa par l’AS Rome cette saison, arrivera à faire passer à Tottenham, ce cap espéré depuis si longtemps par les supporters, eux qui sortent d’une nouvelle année décevante sur le plan national et européen (élimination en 8es de la Ligue des champions par l’AC Milan).