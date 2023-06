Mercato: la mise au point d'Ancelotti sur l'avenir de Benzema et la piste Kane au Real

Demi-finaliste de la Ligue des champions et 2e de Liga, le Real Madrid pense déjà à la saison prochaine. En conférence de presse, Carlo Ancelotti est revenu sur l’actualité du moment. Notamment l'avenir de Karim Benzema et la rumeur Harry Kane.

Annoncé avec insistance en Arabie Saoudite ces derniers jours, Karim Benzema (35 ans) semblait en passe de quitter le Real Madrid, après une aventure commune de 14 ans. Mais à en croire la presse espagnole, le buteur a finalement de grandes chances de continuer au moins une saison de plus.

Une excellente nouvelle pour Carlo Ancelotti qui malgré les nombreuses blessures du Français, veut compter sur lui pour la prochaine saison: "Nous n’avons aucun doute qu’il restera (…) Il est prêt à jouer demain et il a encore un an de contrat. Je suis d'accord avec Karim, internet ce n'est pas la réalité", a-t-il assuré en conférence de presse. Avec ses 18 réalisations en Liga, le dernier Ballon d’or a encore de beaux restes.

"Kane est un grand joueur"

Si l’avenir du joueur sera encore incertain la saison prochaine, le coach italien estime que les légendes du club devraient finir leur carrière à Madrid: "C’est quelque chose que je maintiens. Je pense que c’est la pensée du madridismo et du club. Mais les joueurs peuvent avoir d'autres mentalités, comme avoir une carrière plus longue, jouer plus... mais je maintiens: c'est ce que moi, les fans et le club pensons."

Pour remplacer Benzema ou le relayer, AS affirme que Harry Kane est une priorité aux yeux des dirigeants. Interrogé sur cette rumeur, Ancelotti a préféré botter en touche, tout en reconnaissant les qualités évidentes du buteur anglais: "Kane est un grand joueur, mais il appartient à Tottenham et nous devons le respecter, lui et le club."

Le média espagnol estime qu’une offre de 115M€ inciterait Tottenham à se séparer de son joueur vedette qui n’a plus qu’un an de contrat. Il faudra tout de même compter sur la concurrence d’un Manchester United très ambitieux après avoir assuré ses retrouvailles avec la Ligue des champions.