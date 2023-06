Mercato: Aouar quitte l’OL et va s’engager avec l’AS Rome

En fin de contrat avec l’Olympique lyonnais, Houssem Aouar va poursuivre sa carrière en Serie A. Le milieu de terrain de 24 ans, fraîchement convoqué avec l'Algérie, va s'engager avec l’AS Rome.

Houssem Aouar a décidé de traverser les Alpes. En fin de contrat avec l’OL, le milieu de terrain de 24 ans va poursuivre sa carrière en Serie A. Comme annoncé par L’Équipe et confirmé par RMC Sport, le natif de Lyon va s'engager avec le club italien en signant un bail de 5 ans. L’officialisation de son transfert ne devrait pas tarder.

>> Les infos merctao EN DIRECT

Formé chez les Gones, où il a débuté sa carrière professionnelle en 2017, à seulement 18 ans, Houssem Aouar avait perdu sa place dans le onze ces derniers mois, malgré les résultats décevants en Ligue 1 (Lyon a fini 7e). Au terme d’une saison où il aura travaillé avec Peter Bosz, puis Laurent Blanc (à partir d’octobre), le droitier d’1,74m n’a eu droit qu’à 18 apparitions, dont seulement 6 comme titulaire (toutes compétitions confondues). Au total, il a passé 517 minutes sur le rectangle vert, soit l’équivalent d’un peu plus de 6 matchs entiers. Pour 1 but et 1 passe décisive.

Il va faire ses grands débuts avec l’Algérie

Un bilan largement insuffisant pour celui qui était il y a quelques années l’une des plus belles promesses du football français, et même européen. Demi-finaliste de la Ligue des champions en 2020, il avait été élu dans l’équipe type de la compétition. Aouar avait d’ailleurs honoré sa seule sélection avec l’équipe de France dans la foulée (comme titulaire), lors d’un match amical face à l’Ukraine au Stade de France (7-1).

Mais ses blessures récurrentes et son rendement en baisse ne lui ont pas permis de devenir un élément important aux yeux de Didier Deschamps. Courtisé par l’équipe d’Algérie, d’où sont originaires ses parents, Houssem Aouar a été convoqué par le sélectionneur Djamel Belmadi pour un déplacement en Ouganda, le 18 juin en éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2024 (qui aura lieu en début d’année prochaine en Côte d’Ivoire) et un match amical contre la Tunisie le 20 juin. Il devrait en profiter pour faire ses débuts avec les Fennecs.

Celui qui compte 233 matchs sous le maillot lyonnais (41 buts, 36 passes décisives) rejoindra ensuite ses nouveaux partenaires de la Roma pour la reprise de l’entraînement, afin d’effectuer la préparation estivale avec l’équipe actuellement entraînée par José Mourinho, qui a terminé 6e de Serie A (qualifiée pour la Ligue Europa) et échoué en finale de la C3 face au Séville FC la semaine passée à Budapest (1-1, 4 tab à 1).