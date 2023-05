Algérie: grande première pour Aouar, convoqué par Belmadi pour l'Ouganda et la Tunisie

La Fédération algérienne a dévoilé mardi soir la liste dressée par Djamel Belmadi pour les deux prochains matchs du mois de juin contre l'Ouganda (le 18) et la Tunisie (20). On y trouve des petits nouveaux, de nombreux joueurs de Ligue 1, et la première convocation du Lyonnais Houssem Aouar.

Alors qu'il avait officialisé mi-mars son changement de nationalité sportive, Houssem Aouar (24 ans) a été convoqué pour la première fois en équipe d'Algérie par Djamel Belmadi, mardi, pour prendre part au prochain rassemblement des Fennecs.

Malgré une sélection avec l'équipe de France en amical, en octobre 2020 contre l'Ukraine (victoire 7-1), le milieu offensif de l'Olympique lyonnais pourrait porter le maillot algérien face à l’Ouganda, le 18 juin pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la prochaine CAN, ou contre la Tunisie, en amical le 20 juin.

Aouar avait clamé le "choix du coeur"

Il y a deux mois, Houssem Aouar avait justifié sa décision sur la chaîne Youtube de la Fédération algérienne. Contacté par la FAF à l'été 2022, le Rhodanien avait assuré que son choix n'était pas fait "par défaut". "J'ai encore de nombreuses années devant moi. J'aurai pu attendre, mais là non, avait-il lancé. C'est un choix du cœur. C'est un signe du destin. Je vais démontrer ce que je sais faire sur le terrain." Le néo-international a participé à 18 rencontres avec l'OL cette saison (1 but, 1 passe décisive).

Au rayon des nouveautés dans cette liste remaniée dans laquelle figurent plusieurs joueurs de Ligue 1 (Bouanani, Boudaoui, Bentaleb, Hadjam, Chaïbi), Belmadi appelle pour la première fois Aymen Mahious et Oussama Benbot, qui évoluent à l'USM Alger, ainsi que l'Angevin Himad Abdelli. Youcef Bellaïli, qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire lancée par l'AC Ajaccio, n'est pas convoqué.