Mercato: après avoir refusé l’Arabie saoudite, Lenglet pourrait rebondir dans un ancien club

Selon la presse catalane, Clément Lenglet (28 ans) pourrait bientôt quitter le FC Barcelone pour prendre la direction de Séville où les deux clubs de la ville souhaitent l’accueillir. Une destination plus séduisante que l’Arabie saoudite, que le Français aurait refusée.

Le Barça serait proche de trouver une porte de sortie à Clément Lenglet (28 ans). Selon Mundo Deportivo, le club discute avec les deux clubs sévillans pour le départ de son défenseur français sur lequel Xavi, l’entraîneur, ne compte plus. Le FC Séville, ancien club de Lenglet (janvier 2017-2018), serait en pole sur le dossier mais doit composer avec la concurrence insistante du Betis, l’autre club de la ville andalouse.

Le Barça veut un prêt de deux saisons

Pour le moment, les négociations entre le Barça et le FC Séville seraient bien avancées même si le Betis a amélioré sa capacité financière grâce à une augmentation de capital et se sent en mesure de séduire un joueur du calibre de l’international français (15 sélections, 1 but). La position du joueur n’est, elle, pas connue même si le cœur pourrait le pousser à revenir au sein d’une équipe où il a brillé et lancé sa carrière au niveau européen après ses débuts à Nancy.

Son potentiel retour dans le sud de l’Espagne dépendra surtout de la capacité de ses courtisans à prendre en charge son imposant salaire (18 millions d’euros bruts par saison). Le FC Barcelone aimerait un prêt de deux saisons de son joueur tout en étant conscient de devoir participer à la prise en charge du salaire. Les négociations portent sur cette dernière partie avec la volonté du Barça de limiter au maximum les frais.

Recruté par le club catalan en 2018 contre 35 millions en provenance du FC Séville, Lenglet est encore sous contrat jusqu’en 2026. Après trois premières saisons pleines avec les Blaugrana, le défenseur a perdu sa place dans l’effectif à l’été 2022 avant d’être prêté à Tottenham où il a conservé un temps de jeu plutôt conséquent. Cela n’a pas convaincu Xavi de lui faire une place dans l’effectif et les dirigeants ont vite cherché une solution pour un départ. Selon la presse espagnole, le joueur a récemment refusé une offre du club saoudien d’Al-Nassr, privilégiant un nouveau challenge en Europe.