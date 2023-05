Mercato: prêtés par le Barça, Umtiti et Lenglet voient leur avenir se préciser

Prêtés l’été dernier par le FC Barcelone à Lecce et Tottenham, Samuel Umtiti et Clément Lenglet séduisent cette saison. Une aubaine pour les Catalans qui pourrait voir ses deux indésirables plier définitivement bagages assez rapidement.

Dans une impasse la saison dernière au Barça, Samuel Umtiti (29 ans) et Clément Lenglet (27 ans) ont quitté provisoirement l’Espagne afin d’engranger du temps de jeu. Prêtés à Lecce et Tottenham, les deux défenseurs français enchainent les matchs, et ne cessent de séduire.

Abonné aux blessures depuis la Coupe du monde 2018, Umtiti parvient enfin à enchainer les matchs. Apparu à 22 reprises en Serie A, l’ancien Lyonnais est apprécié à Lecce, et sera un élément crucial dans la lutte pour le maintien. Avec 32 points, les Italiens (16es) ont seulement 2 unités d’avance sur le 18e Hellas Vérone. Selon Sport, les Catalans se réjouissent de voir le Français briller en Italie, et de pouvoir le vendre assez rapidement.

Le média catalan précise que plusieurs clubs de Serie A (Inter Milan, AS Rome) et de Ligue 1 sont intéressés. En cas de maintien, une offensive de Lecce est une possibilité. Une offre de 4M€ pourrait suffire à contenter le Barça.

Tottenham convaincu par Lenglet

S’il n’était pas dans une position aussi délicate qu’Umtiti au Barça, Lenglet se devait de chercher du temps de jeu ailleurs, surtout avec les arrivées de Christensen et Eric Garcia. C’est à Tottenham que l’ancien du Séville FC a atterri. Régulièrement aligné, le Français a des chances de rester chez les Spurs.

Devant les médias, l’entraineur Ryan Mason a ouvert la porte à un transfert définitif de Lenglet: "Ces conversations auront lieu cet été. Je dirais que Lenglet est le type de joueur que nous voulons. Il est professionnel et il va bien. Nous lui parlerons cet été." Désireux de faire revenir Lionel Messi, le Barça pourrait rapidement engranger de l’argent afin d’atteindre son objectif.