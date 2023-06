Mercato: Tottenham et le Barça ne parviennent pas à s'entendre sur le prix de Lenglet

Clément Lenglet est l'objet d'une bataille de chiffres en coulisses autour de son potentiel transfert à Tottenham où il était prêté cette saison par le Barça.

Depuis l’ouverture du mercato estival, le FC Barcelone réactive des contacts dans l’espoir de régler rapidement les futurs retours de prêts, rapporte la presse catalane. Les joueurs qui n’entrent pas dans les plans de Xavi pour la saison prochaine sont invités à trouver un nouveau point de chute au plus vite.

Les indemnités de transfert espérées serviront à régler les problèmes de trésorerie du club catalan qui doit réduire sa masse salariale pour entrer dans les clous du fair-play financier instauré par la Ligue espagnole, et ainsi permettre à d’autres joueurs d’arriver cet été.

Un transfert à 10 millions ?

Le Barça espère ainsi clore le départ de Clément Lenglet, qui évoluait à Tottenham lors de la saison écoulée. Les Spurs le suivaient depuis un moment quand ils sont parvenus à lui mettre la main dessus l’été dernier, mais ils n’ont pas souhaité lever l’option d’achat accolée au prêt du “Frenchie” à l’issue de l’exercice 2022-2023. Est-ce à dire que l’ancien Nancéien, formé à l’ASNL, n’a pas convaincu au fil de ses 35 apparitions sous le maillot des Spurs, la plupart en tant que titulaire ? L'entraîneur de Tottenham indiquait pourtant le contraire en fin de saison. Le Barça interprète plutôt la réaction de Tottenham comme une stratégie visant à faire baisser le prix exigé par le club catalan pour son joueur de 28 ans, indique Sport.

En début de semaine, Mundo Deportivo évoquait déjà des négociations au point mort, les deux clubs ne parvenant pas à s’entendre sur les modalités de l’opération et le prix du joueur. Le Barça espérait obtenir 15 millions d’euros pour un joueur qui lui en a coûté plus du double à son arrivée en 2019, tandis que Tottenham ne se verrait pas mettre plus de cinq millions sur la table. Selon Sport, l’espoir de Joan Laporta est de conclure cette opération sur un compromis qui se situerait autour des dix millions d’euros. Une chose est sûre, le Barça ne veut pas entendre parler d’un nouveau prêt. Cité par Mundo Deportivo, l’entourage de Lenglet assure qu’il n’a toujours pas de nouvelles concernant de potentielles avancées dans ce dossier.