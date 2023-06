Mercato; après l'échec Messi, le Barça confiant pour le transfert de Gündogan

Alors que Manchester City tente de prolonger Ilkay Gündogan, l'Allemand serait tombé d'accord avec le Barça. Les Catalans, confiants quant à ce transfert, lui auraient certifié son inscription dans l'équipe A la saison prochaine.

Et si la finale de Ligue des champions, samedi contre l'Inter, n'était ni plus ni moins que le dernier match d'Ilkay Gündogan avec Manchester City ? Le milieu de terrain allemand, en fin de contrat avec les Sky Blues, fait l'objet de plusieurs propositions, dont celle du FC Barcelone, la plus insistante, selon Sport. Le Barça et Gündogan seraient déjà tombés d'accord sur un contrat de trois ans, d'autant que Xavi le considère comme la priorité numéro un à ce poste suite au départ de Sergio Busquets.

Le Barça, une prolongation à City, ou l'Arabie saoudite pour Gündogan ?

Sport ajoute que le Barça a tenu à rassurer le clan du joueur au sujet de la faisabilité de la transaction, puisque compte tenu du salary cap, le club catalan doit restreindre le nombre de joueurs inscrits en équipe A. Toutefois, malgré des offres venant d'Arabie saoudite et la volonté de Manchester City de prolonger son capitaine - qui a passé le seuil des 300 matchs depuis son arrivée en 2016 - le FC Barcelone demeure confiant quant à l'aboutissement de cette négociation.

Quelques jours seulement après avoir échoué à faire revenir Lionel Messi, finalement parti à l'Inter Miami, le transfert de Gündogan est capital pour le Barça. Une fois le joueur de 32 ans enrôlé, le club pourrait alors se consacrer au départ de plusieurs joueurs importants qui disposent d'un gros salaire, tout en peaufinant le mercato dans le sens des arrivées.