Mercato: le Barça serait déjà d'accord avec Gündogan

Selon Mundo Deportivo, le Barça a un accord avec Ilkay Gündogan et souhaite boucler l'affaire dans les prochains jours. Le milieu de terrain allemand de 32 ans arrive en fin de contrat à Manchester City.

Capitaine et joueur le plus en vue de Manchester City dans la dernière ligne droite, Ilkay Gündoğan pourrait porter le maillot du FC Barcelone la saison prochaine. D'après Mundo Deportivo, le Barça a d'ores et déjà trouvé un accord portant sur trois saisons avec le milieu allemand de 32 ans pour une signature en fin de contrat cet été. Le club catalan souhaiterait finaliser le dossier dans les prochains jours, voire même les prochaines heures.

Le FC Barcelone voudrait accélérer pour ne pas laisser filer cette opportunité, étant donné que Manchester City pousserait pour arracher une prolongation de contrat de dernière minute. "Je l'aime, je l'adore", a récemment déclaré Pep Guardiola à son égard.

Six buts en un mois

Avant la finale de la Ligue des champions prévue ce samedi à Istanbul contre l'Inter, Ilkay Gündoğan s'est illustré cette saison avec 11 buts et 7 passes décisives en 50 matchs. Ses dernières semaines de compétition ont été remarquables avec deux doublés en Premier League, mais aussi un en finale de FA Cup contre Manchester United.

Son bilan à Manchester City depuis son arrivée en 2016, en provenance du Borussia Dortmund, compte 60 buts et 40 passes décisives en 303 matchs.