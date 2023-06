Messi à Miami, la conclusion d'une cour qui aura duré des années

En rejoignant l'Inter Miami, Lionel Messi concrétise la volonté qui se compte en années de David Beckham, co-propriétaire de la franchise américaine.

Lionel Messi à l'Inter Miami, c'était un rêve à réaliser pour David Beckham. Un rêve qui était un serpent de mer depuis plus de sept ans. Les rumeurs d'une signature aux États-Unis s'intensifiaient ces dernières années, mais elles existent en réalité depuis 2016. Avant même que la franchise floridienne ne voit le jour, la presse se faisait l'écho d'une volonté de l'ancien milieu de terrain anglais de recruter le numéro 10 argentin.

Une fois fondé, l'Inter Miami a été associé chaque année au nom de Lionel Messi. En 2018, The Times y va de ses informations sur l'intérêt de David Beckham, co-propriétaire du club, pour le septuple Ballon d'or. En 2019, il est ensuite questions de premiers pourparlers en vue d'une signature pour 2021, date de la fin de son dernier contrat au FC Barcelone. Ça tombe bien: les Messi viennent alors de s'acheter un pied à terre en Floride: un appartement de 500 mètres carré dans la luxueuse Porsche Tower en bord de mer.

"J'ai toujours dit que je voudrais profiter des États-Unis"

Tout devient plus concret à partir de 2020. Sur le plateau du Tonight Show de Jimmy Fallon, David Beckham confirme publiquement son objectif de conclure ce qui sera le transfert du siècle pour le football nord-américain: "On veut toujours les meilleurs joueurs et si l’opportunité se présente d’en faire venir du calibre de Cristiano (Ronaldo) ou Lionel, des athlètes pour qui j’ai beaucoup d’admiration, ce serait fantastique". Ça tombe bien, Lionel Messi alimente lui-même la rumeur dans une interview en fin d'année: "J'ai toujours dit que je voudrais profiter de l'expérience de vie aux États-Unis, jouer dans ce championnat. Mais je ne sais pas si ça arrivera, maintenant ou plus tard".

En 2021, les difficultés financières du Barça rendent cette signature de plus en plus plausible. Jorge Mas, co-propriétaire de l'Inter Miami, en rajoute une couche: "Je suis optimiste sur le fait que Messi jouera avec le maillot de l'Inter Miami, car cela permettra de nourrir la légende du plus grand joueur de notre génération". Quelques mois après, l'opportunité tombe à la surprise générale avec le non-renouvellement surprise du contrat de la star à Barcelone. Mais ce départ imprévu était trop tôt et le Paris Saint-Germain en profite.

L'Inter Miami et la MLS ont lâché les chevaux en début d'année

Pendant les deux ans du contrat de Lionel Messi au PSG, les indiscrétions sur le marquage à la culotte de l'Inter Miami sortent régulièrement dans la presse. Puis tout s'accélère à partir du début de l'année 2023, au moment où le champion du monde argentin a la liberté de s'engager avec un autre club pour la saison à venir. Alors entraîneur du club américain (mais fraîchement débarqué), Phil Neville se permet de déclarer dans deux interviews rapprochées: "C'est quelque chose de grand pour la MLS. Je pense que ce serait probablement la plus grosse signature jamais réalisée dans le sport américain. (...) On veut attirer les meilleurs joueurs du monde dans ce club. Messi et Busquets sont les deux qui se distinguent le plus ces dernières années. Ce sont de grands joueurs qui apporteraient encore beaucoup à cette organisation. Pour la MLS, ce serait un game-changer".

Puis en avril, avant la dernière ligne droite des négociations, l'Inter Miami peut compter sur un soutien public de poids: celui de Don Garder, qui n'est autre que le patron de la MLS. "Il n’y a pas un championnat qui n’aimerait pas avoir Lionel Messi, confie-t-il. Je peux vous dire que nous aimerions l’avoir en Major League Soccer. Nous allons travailler très dur avec Miami, l’équipe qui espère le faire signer, pour lui proposer un programme qui lui permettra d’avoir un héritage qui pourrait être sans précédent au niveau mondial. Et encore davantage dans notre pays".