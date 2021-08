Mercato: après l'offre pour Mbappé, la presse madrilène partagée sur l'optimisme du Real

Si Marca relate l'optimisme du Real Madrid pour faire signer Kylian Mbappé avant la fin du mercato, AS n'est pas du tout sur la même longueur d'ondes après la première offre de 160 millions d'euros transmise au PSG.

Enfin passé à l'attaque avec une première offre formelle de 160 millions d'euros, l'état-major du Real Madrid pense-t-il vraiment pouvoir recruter Kylian Mbappé d'ici la fin du mercato estival? Quelques heures après ce petit coup de tonnerre dans la soirée de mardi, deux sons de cloche sont proposés par la presse madrilène.

AS affirme le club espagnol est "pessimiste". Le journal rapporte qu'il y a un certain scepticisme sur le fait que le Paris Saint-Germain finisse par accepter une offre et donc décide de laisser partir le champion du monde dès cet été. "Pour eux, l'argent n'est pas un problème et c'est un handicap dans la négociation", aurait confié une source du club. L'offre de 160 M€ pourrait donc être une opération de communication, comme l'a ainsi suggéré Frédéric Hermel, consultant football pour RMC Sport, dans l'After Foot.

Ancelotti tenu au courant

Les échos rapportés par Marca, le quotidien le plus d'Espagne, sont bien plus favorables. Le quotidien croit savoir que "l'optimisme grandit" au sein de la Maison Blanche pour que cet éventuel transfert se réalise avant la fermeture du marché. "Les nouvelles positives proviennent de l'attitude du joueur", ajoute également le journal. Il est par ailleurs précisé que Carlo Ancelotti est tenu au courant des initiatives de la direction. Même s'il persiste à déclarer en conférence de presse que son effectif actuel lui convient largent, l'entraîneur italien aurait bien noté la confiance du président Florentino Pérez sur le dossier.

En tout cas, la Cadena SER affirmait mardi soir que le Real Madrid était toujours dans l'attente du réponse écrite du Paris Saint-Germain par rapport à son offre.

Sous contrat jusqu'à la fin du mois de juin 2022, Kylian Mbappé n'a pas donné suite aux différentes propositions de prolongation soumises par le PSG, comme le rapportait RMC Sport lundi soir. Tout peut donc encore arriver d'ici la clôture de ce mercato estival, prévue mardi 31 août à 23h59. S'il ne quitte pas le club parisien et ne signe pas de nouveau bail, le champion du monde sera alors libre de s'engager ailleurs à partir du 1er janvier (pour un départ effectif au 1er juillet).