Mercato: après le Real, un club gallois ou la retraite pour Bale?

Après huit années au Real Madrid, Gareth Bale devrait quitter l’Espagne à la fin de la saison. Si son avenir est loin d’être fixé, l’ailier pourrait faire un choix étonnant. D’après Sky Sports, en cas de qualification du pays de Galles pour la Coupe du monde 2022, le Gallois pourrait signer un contrat de courte durée avec un club. Cardiff et Swansea sont évoqués.

À 32 ans, Gareth Bale ne semble plus en mesure de poursuivre une carrière dans un club de haut niveau. Souvent victime de blessures, l’ailier compte trois matchs de Liga seulement cette saison avec le Real Madrid. Libre de s’engager avec le club de son choix à la fin de la saison, le joueur pourrait faire un choix étonnant.

Sa sélection du pays de Galles n’est pas encore assurée de disputer la Coupe du monde 2022 au Qatar. Avant cela, il faudra passer par les barrages, où les Gallois devront composer avec l’Autriche, l’Ukraine et l’Ecosse dans leur groupe. En cas de succès dans cette mission, Sky Sports affirme que Bale pourrait décider de signer un contrat de courte durée avec un club de Premier League ou Championship, afin d’être prêt pour le tournoi.

La Coupe du monde ou la retraite?

Afin de se maintenir en forme pour le tournoi, deux clubs gallois sont évoqués par le média anglais: Cardiff et Swansea. Notons que les deux formations évoluent en deuxième division anglaise. Doté d’un gros salaire, Bale devra sans doute consentir à un effort salarial. Dans le cas où les Gallois viendraient à ne pas disputer le Mondial 2022, le joueur formé à Southampton pourrait bel et bien prendre sa retraite, comme l’a évoqué The Athletic cette semaine.