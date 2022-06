Mercato: après le Real Madrid, Gareth Bale proposé à Getafe

Le président du club de Getafe a profité de la présentation des nouveaux maillots pour faire une annonce surprenante sur le marché des transferts: Gareth Bale leur a été proposé. Le Gallois a quitté le Real Madrid libre.

Gareth Bale va quitter le Real tout en restant peut-être à Madrid. Annoncé en Premier League voire à Cardiff, qui se verrait bien récupérer le natif de la région, Gareth Bale pourrait bien jouer en Espagne et se maintenir en Liga la saison prochaine. Libre de tout contrat, l’international gallois de 32 ans souhaiterait rester dans les environs de la capitale espagnole après son départ du Real Madrid, où il évoluait depuis 2013. Gareth Bale aurait été proposé au club de Getafe, situé dans la banlieue madrilène.

Bale veut rester à Madrid

"J'ai parlé à l'agent de Gareth Bale il y a 45 minutes, a certifié le président de Getafe, Angel Torres, lors de la présentation des nouveaux maillots. Ils nous l'ont proposé. Nous devons étudier cette proposition avec le staff et la direction sportive de Getafe. Ce matin, j'ai parlé à son agent et il m'a expliqué que c'était possible. Le garçon veut rester à Madrid et participer à la Coupe du monde. Je dois lui faire visiter les installations et parler à l'entraîneur. Cela dépend à 50% de Bale et à 50% de moi."

Gareth Bale va quitter le Real avec une armoire à trophées bien remplie : durant ses neuf années à Madrid, il a raflé 15 titres, dont trois Ligas (2017, 2020, 2022), une Coupe d'Espagne (2014) et surtout cinq Ligues des champions (2014, 2016, 2017, 2018, 2022). Il fut notamment l'un des grands artisans du 12e sacre en C1 du Real Madrid en 2018 à Kiev, en marquant un doublé en finale contre Liverpool (3-1), dont un mémorable retourné acrobatique.