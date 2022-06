Mercato: "Ce fut un honneur", Bale fait ses adieux au Real Madrid

Gareth Bale a officialisé son départ du Real Madrid - où son contrat s’achève le 30 juin – dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux, ce mercredi. Le Gallois, peu utilisé ces dernières saisons et critiqué par ses supporters, la joue classe.

Gareth Bale et le Real Madrid, c’est fini. Le Gallois, en fin de contrat en juin, a fait ses adieux dans une lettre publiée sur son compte Twitter, ce mercredi. Il salue le club espagnol rejoint en 2013 en provenance de Tottenham avec l’étiquette du joueur le plus cher du monde (101 millions d’euros, record plusieurs fois battu depuis).

En neuf ans, le Gallois s’est construit un palmarès géant avec 15 titres glanés dont cinq Ligue des champions et trois Liga. Dans son message, Bale ne retient que le positif d'un parcours pourtant tortueux.

"J'écris ce message pour dire merci à tous mes coéquipiers, passés et présents, les managers, le staff et les fans qui m’ont soutenu, débute le Gallois. Je suis arrivé il y a neuf ans comme un jeune homme qui voulait réaliser mon rêve de jouer pour le Real Madrid. Porter le maillot blanc, le blason sur ma poitrine, jouer au Santiago-Bernabeu, gagner des titres et faire partie de ce pourquoi il est connu, gagner la Ligue des champions."

"Ce rêve est devenu une réalité et bien, bien plus"

"Je peux me retourner, réfléchir et dire avec honnêteté que ce rêve est devenu une réalité et bien, bien plus, poursuit-il. Faire partie de l’histoire du club et accomplir ce que nous avons accompli pendant que j’étais un joueur du Real Madrid a été une expérience incroyable et que je ne l’oublierai jamais. Je veux aussi remercier le président Florentino Perez, José Angel Sanchez (directeur général et bras droit de Perez, ndlr) et la direction pour m’avoir donné l’opportunité de jouer pour ce club. Ensemble, nous avons été capables de créer quelques moments qui vivront pour toujours dans l’histoire de ce club et du football. C’était un honneur. Merci. Hala Madrid."

Le ciseau fantastique de Gareth Bale face à Liverpool en finale de la Ligue des champions 2018 © ICON Sport

Une note positive malgré une fin d’aventure marquée par des mésententes avec ses entraîneurs, les critiques du public et un temps de jeu de plus en plus restreint. Propulsé aux côtés de Ronaldo et Benzema pour former la BBC à son arrivée, Bale laissera un souvenir mitigé pour plusieurs raisons. Il y eut ses nombreuses blessures (mollet, cheville) mais aussi les reproches des médias madrilènes et des supporters sur son détachement du football et son goût plus prononcé pour le golf. Sa pose, hilare, derrière un drapeau gallois barré des mentions: "Wales. Golf. Madrid. In that order", en novembre 2019 après la qualification du pays de Galles pour l’Euro 2020 avait été très mal reçue.

Une fin d'aventure très mitigée

Bale n’a pas trouvé grâce aux yeux de plusieurs entraîneurs à l’instar de Zinedine Zidane avec qui le courant passait mal. Cela ne l’a pas empêché de graver son nom dans l’histoire en signant un doublé, dont un ciseau fantastique, lors de la finale de la Ligue des champions face à Liverpool en 2018. Prêté à Tottenham la saison dernière, il n’a joué que sept rencontres sous les ordres de Carlo Ancelotti cette année.

A 32 ans, l’avenir de Bale est incertain. Il a laissé planer l’idée de mettre à sa carrière même si des rumeurs indiquent qu’il se serait proposé à l’Atlético de Madrid. Des pistes émergent aussi pour un retour au pays de Galles. Il est, pour le moment, concentré sur sa sélection qu’il veut qualifier pour la Coupe du monde. Les Dragons joueront leur présence au Qatar contre l’Ecosse ou l’Ukraine le 5 juin.