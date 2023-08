Mercato: après six mois décevants, Malinovskyi se rapproche de la sortie à l'OM

Selon La Provence, le milieu offensif de l’OM Ruslan Malinovskyi n’a pas été inscrit dans la liste de joueurs transmise à l’UEFA pour le 3e tour préliminaire de Ligue des champions face au Panathinaïkos. Après six mois peu convaincants la saison passée, l’Ukrainien a de bonnes chances de quitter l’Olympique de Marseille au mercato.

C’est un départ qui ne laisserait pas un grand vide au stade Vélodrome. S’il n’est pas encore acté, Ruslan Malinovskyi pourrait bien ne plus reporter le maillot de l’OM cette saison. Comme le rapporte La Provence dimanche, le milieu de terrain offensif ukrainien (30 ans) est d’ores et déjà privé du 3e tour préliminaire de Ligue des champions face au Panathinaïkos.

L'entraîneur olympien Marcelino ne l’a pas retenu dans la liste transmise à l’UEFA. L’ancien joueur de l’Atalanta fait aussi les frais du règlement de l’instance européenne qui stipule que chaque club doit inscrire huit joueurs formés au club et dans le pays pour un effectif de 25 noms maximum. Or l’OM ne disposant pas de huit joueurs "formés localement", le club olympien n’a communiqué qu’une liste de 21 joueurs, sans Malinovskyi.

Deux clubs intéressés

Sous contrat jusqu’en 2026, le Marseillais pourrait faire ses valises au mercato d'été. Arrivé à l’OM l’hiver dernier, Malinovskyi n’a jamais convaincu. S’il a marqué un but mémorable face au PSG en Coupe de France, ses stats en Ligue 1 sont faméliques : un but et une passe décisive en 20 matchs. D'après le quotidien provençal et Foot Mercato, deux clubs seraient intéressés par le milieu de terrain ukrainien : le club turc de Besiktas et la formation italienne du Torino.