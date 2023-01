Mercato: après un gros retournement de situation, Danjuma s’engage avec Tottenham

Arnaut Danjuma a officiellement rejoint Tottenham en prêt jusqu’à la fin de la saison. Il y a quelques jours, il avait pourtant passé des tests médicaux avec Everton.

Ce mercato hivernal l’a finalement mené vers Tottenham. Un temps annoncé dans le viseur du Stade Rennais mais surtout d’Everton, où il avait passé sa visite médicale le week-end dernier, Arnaut Danjuma a finalement rejoint les Spurs.

Le club anglais a officialisé la nouvelle ce mercredi. L’attaquant néerlandais de 25 ans quitte Villarreal et s’engage en prêt avec Tottenham jusqu’à la fin de la saison. En juin prochain, le tout nouveau protégé d’Antonio Conte sera libre.

Un peu moins en réussite que la saison dernière

L’ancien joueur de Bruges a inscrit six buts cette saison avec le Sous-marin jaune, se montrant un peu plus en retrait par rapport à la saison précédente, lui qui avait alors inscrit 16 buts et délivré quatre passes décisives avec le club espagnol lors de l’exercice 2021-2022.

Formé au PSV Eindhoven, Danjuma avait connu ses débuts en professionnel avec le NEC Nimègue (14 buts, 17 passes décisives, 46 matchs) avant de poursuivre sa carrière en Belgique avec le FC Bruges (6 buts, 4 passes, 25 matchs). L'attaquant ou ailier avait ensuite rejoint Bournemouth (17 buts, 8 passes décisives, 52 matchs) avant de rejoindre Villarreal en 2021 (22 buts, 4 passes décisives, 51 matchs).