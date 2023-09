Mercato: Arabie saoudite, Belgique, Turquie... Ces pays où le marché des transferts est toujours ouvert

Le marché des transferts a fermé ses portes, vendredi soir, dans les championnats majeurs d'Europe. Mais certains pays peuvent encore recruter, comme l'Arabie saoudite et le Qatar.

Ça y est, le mercato est fini. Enfin, pas tout à fait. S’il a refermé ses portes dans la plupart des grands championnats vendredi soir, le marché des transferts se poursuit dans quelques pays. Une aubaine pour certains joueurs, qui n’ont pas réussi à trouver de porte de sortie ces dernières heures et qui vont avoir un peu de temps supplémentaire pour dénicher une solution. Des clubs vont aussi pouvoir en profiter pour alléger leur effectif en poussant des indésirables dehors.

En Arabie saoudite, devenu l'un des principaux acteurs de ce mercato, il est encore possible d’acheter et de vendre des éléments. Une chance par exemple pour le PSG, qui s’apprête à vendre le milieu néerlandais Georginio Wijnaldum à Al-Ettifaq pour un montant légèrement inférieur à dix millions d’euros, comme révélé par RMC Sport. Toujours en quête de têtes d’affiche, l’Arabie saoudite cherche aussi à attirer Mohamed Salah. D’après les médias britanniques, Al-Ittihad serait prêt à lâcher plus de 200 millions d’euros pour convaincre les dirigeants de Liverpool, jusqu’à présent inflexibles, de céder leur star égyptienne.

Selon les dates communiquées par la Fifa, la date de clôture du mercato en Arabie saoudite est fixée au 20 septembre, alors que la Ligue saoudienne indique la date du 7 septembre sur son site internet, comme le rapporte la presse anglaise. Au Qatar, où Marco Verratti pourrait prochainement atterrir, le mercato reste ouvert jusqu’au 18 septembre. La Belgique (06/09), la Suisse (07/09), la Grèce (11/09), la Russie (14/09) ou la Turquie (15/09) jouent aussi les prolongations.

Dates de clôtures du mercato :

Belgique : 6 septembre

Suisse : 7 septembre

Arabie saoudite : 7 septembre

Grèce : 11 septembre

Russie : 14 septembre

Turquie : 15 septembre

Qatar : 18 septembre

Emirats arabes unis : 21 septembre