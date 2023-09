EN DIRECT - Mercato: Kolo Muani, Ekitike, l'OL... c'est le dernier jour avant la fermeture!

Constat sincère ou simple coup de bluff logique en cette fin de mercato ? En marge du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions, effectué ce jeudi à Monaco, Nasser Al-Khelaïfi a évoqué au micro de Canal+ la piste menant à Randal Kolo Muani, en se montrant peu optimiste.

>> Les propos complets d'Al-Khelaïfi

"On a plus de 24h pour le mercato. Si on signe un joueur, je vous appellerai pour vous dire qui on va signer. Ce n’est pas un secret, on est intéressé (par Kolo Muani) mais on est loin avec Francfort, très loin", a commenté le président du PSG.