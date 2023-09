PSG: Wijnaldum à Al Ettifaq, c'est bouclé

Un nouveau départ s'annonce au PSG: celui de Georginio Wijnaldum. Relégué dans le "loft des indésirables", le milieu de terrain néerlandais est en route pour le championnat saoudien. Selon nos informations, son transfert à Al-Ettifaq est bouclé.

Montant de l'opération légèrement inférieur à 10 millions d'euros pour le Néerlandais, à qui il restait un an de contrat à Paris. Il avait été placé dans le "loft des indésirables" par le club de la capitale, où Luis Enrique ne comptait pas sur lui cette saison.

Il va retrouver Henderson

Si le marché des transferts est officiellement fermé en Ligue 1 dans le sens des arrivées, le mercato saoudien est ouvert jusqu'au 20 septembre.

Al Ettifaq se teinte un peu plus de rouge: entraîné par la légende de Liverpool Steven Gerrard, le club de Saudi Pro League a aussi accueilli cet été un certain Jordan Henderson, ex capitaine des Reds et ancien coéquipier de Wijnaldum en Angleterre.