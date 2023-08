Mercato: arrivé à Munich, Harry Kane pourrait jouer avec le Bayern... dès samedi

A peine arrivée à Munich ce vendredi afin de s'engager avec le Bayern Munich, Harry Kane pourrait jouer dès ce samedi avec le club bavarois pour la Supercoupe d'Allemagne face à Leipzig. La condition: que l'attaquant de Tottenham soit inscrit avant samedi en milieu d'après-midi.

Un transfert express. Arrivé vendredi en début de soirée à Munich, l'avant-centre et capitaine de l'Angleterre Harry Kane pourrait jouer avec le Bayern Munich dès ce samedi (20h45), à l'occasion de la Supercoupe d'Allemagne contre Leipzig. Seule condition exigée selon Sky Sport Deutschland: que le club bavarois enregistre son nouveau buteur avant 15h samedi. Et le désormais ex-joueur de Tottenham serait très motivé.

Un vol vers Munich retardé

L'attaquant anglais a pourtant passé plusieurs heures à attendre à l'aéroport ce vendredi, alors que son vol prévu dans la matinée a été retardé en raison d'un ultime blocage entre les Spurs et le Bayern. Le meilleur buteur des Three Lions a finalement atterri autour de 19h10 à Oberpfaffenhofen, en périphérie ouest de la capitale bavaroise, et est arrivé peu avant 20h dans le centre de Munich pour passer sa visite médicale dans une clinique.

Selon les médias allemands et anglais, Tottenham et Munich sont tombés d'accord jeudi pour un transfert de Harry Kane au Bayern, qui doit signer pour quatre saisons jusqu'à l'été 2027. Le joueur a donné son feu vert dans la soirée jeudi. Le montant de la transaction est estimé à 100 millions d'euros, plus 10 millions de bonus, ce qui ferait de Kane la recrue la plus chère de Bundesliga et du Bayern. Son salaire s'élèverait à 25 millions d'euros annuels, selon la presse allemande.

Une course contre la montre

"De ce que j'ai compris, la situation a progressé à un tel point qu'il semble que cela va se faire", avait estimé vendredi l'entraîneur de Tottenham Ange Postecoglou en conférence de presse, parlant d'un transfert "imminent". Bild rapporte depuis que le Bayern aurait engagé une course contre la montre afin de s'assurer de la présence de son nouveau buteur face à Leipzig en Supercoupe d'Allemagne, les Bavarois étant toujours privés de Eric Maxim Choupo-Moting, blessé au genou.

Sky Sport Deutschland assure de son côté que l'attaquant anglais devrait passer tous ses examens médicaux ce vendredi, avant de signer son contrat et de pouvoir être enregistré avant 15h, heure de la deadline imposée par la fédération allemande. Souvent raillé pour son absence de trophée, Harry Kane pourrait ainsi remporté son premier titre 24 heures seulement après son arrivée à Munich.