Mercato: Arsenal accepte de laisser partir gratuitement Bellerin au Barça

Hector Bellerin va quitter Arsenal et retourner au Barça, son club formateur, dans le cadre d'un transfert gratuit. Le club espagnol était en quête d'un défenseur droit.

Les noms de Juan Foyth, Thomas Meunier, Julian Araujo et Hamari Traoré ont circulé, mais Hector Bellerin est finalement l'heureux élu. En quête d'un latéral droit, le FC Barcelone s'apprête à accueillir l'international espagnol de 27 ans d'Arsenal. Le club anglais aurait donné son accord pour un transfert gratuit (et non pas une résiliation de contrat), mais avec des bonus liés à des objectifs sportifs. Un montage similaire avait été trouvé pour Pierre-Emerick Aubameyang.

Baisse de salaire

Selon The Athletic, Hector Bellerin a accepté de baisser son salaire. Il a également facilité l'accord entre les deux clubs en renonçant aux indemnités correspondant à sa dernière année de contrat chez les Gunners. Un contrat de courte durée l'attend au Barça, selon Sport.

Formé à la Masia, Hector Bellerin a quitté Barcelone en 2011 pour les équipes de jeunes d'Arsenal. Il a disputé 239 matchs avec le club londonien, qui ne comptait plus du tout sur lui. La saison passée, Mikel Arteta l'a laissé partir en prêt au Real Betis (32 rencontres).

Hector Bellerin n'était pas la priorité du Barça, d'après Mundo Deportivo. La direction aurait fini par le choisir, en raison notamment de son passé au club.