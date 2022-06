Mercato: Arsenal entre dans la course pour Asensio

D’après The Mirror, Arsenal fait partie des candidats pour recruter l’attaquant du Real Madrid. Mais la concurrence s'annonce rude.

Un champion d’Europe chez les Gunners ? L’avenir de Marco Asensio, récent vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid, pourrait s’écrire à Arsenal. Selon The Mirror, le club londonien est en tout cas intéressé par le joueur du Real Madrid. A 26 ans, l’international espagnol (28 sélections) sera en fin de contrat dans un an. Le Real pourrait donc être à l'écoute et ouvert à un départ cet été. Les dirigeants d’Arsenal auraient contacté les conseillers d'Asensio pour en savoir plus sur ses demandes, lesquelles n’ont pour l’instant pas été entendues du côté du Real.

Manchester United et Liverpool déjà sur les rangs

A ce jour, Asensio est toutefois loin d’Arsenal. Le fait que le club anglais, 5eme de Premier League, ne soit pas qualifié en Ligue des champions ne joue pas en sa faveur. L’ailier du Real souhaiterait aussi avoir des garanties sur son temps de jeu. Enfin et surtout, d’autres candidats de poids sont aussi sur les rangs, à commencer par Manchester United et Liverpool.