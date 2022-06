Mercato en direct: les pistes de l'OM pour l'après-Kamara

Les feuilletons Kylian Mbappé et Erling Haaland sont terminés avant même l'ouverture officielle du mercato estival. Mais les clubs européens continuent de s'arracher certaines stars dont les contrats arrivent à expiration à la fin du mois de juin. En plus des dossiers Paul Pogba, Ousmane Dembélé ou encore ceux concernant l'avenir de Paulo Dybala et Angel Di Maria, l'intersaison est déjà animé. Des premiers transferts sont annoncés et certains bruits de couloir enflamment les supporters et les réseaux sociaux. Toutes les infos et rumeurs du mercato estival sont à suivre en direct commenté sur RMC Sport.

RMC Sport